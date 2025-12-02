¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

La petición de Nicolás Maduro a Donald Trump para revocar los procesos en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado un intenso debate sobre los límites del derecho penal internacional.

Según reveló Reuters, entre las condiciones planteadas por el mandatario venezolano figuran amnistía total, levantamiento de sanciones y la cancelación de los procedimientos en La Haya.

El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, representante de las víctimas en los procesos contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, explicó desde La Haya que "eso es una pretensión de Nicolás Maduro de generar impunidad, una pretensión que no se corresponde bajo ningún concepto con las normas del derecho penal internacional".

Gutiérrez, sin embargo, aclaró que Estados Unidos no tiene potestad para cancelar investigaciones de la CPI.

"No es una decisión de los Estados Unidos de Norteamérica, en lo absoluto", afirmó. Lo único posible sería que Washington presentara una petición ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para suspender temporalmente el procedimiento bajo una norma del Estatuto de Roma, "pero no en forma definitiva".

El representante legal destacó que esta suspensión temporal solo se utiliza durante procesos de paz y transiciones políticas.

La Corte Penal Internacional anunció recientemente el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de cooperación del régimen venezolano. El fiscal Mame Mandiaye Niang reafirmó durante la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma en La Haya que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela "continuará" pese al cierre de la sede local.

"El fiscal Niang dejó muy claro que el procedimiento de investigación continuará, es decir, esa actividad de recolección de evidencias, de análisis de estos asuntos va a continuar", señaló Gutiérrez.

Trump rechazó las condiciones de Maduro y estableció que la única opción es una salida al exilio con un salvoconducto para preservar la vida del mandatario venezolano y su familia.