NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Accidente aéreo

Cuatro personas murieron en un accidente de avioneta en Colombia, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Avioneta tipo Cessna - Foto de referencia por Canva
El deceso de los funcionarios públicos fue confirmado por la institución en un comunicado.

Las autoridades de Colombia confirmaron que cuatro personas murieron en un accidente de avioneta, entre ellas tres funcionarios de la Registraduría, entidad estatal encargada de la expedición de documentos de identidad.

Según los informes, el accidente aéreo tuvo lugar en el sureste del país, este lunes, cuando la aeronave en la que viajaban perdió contacto pocos minutos después de su despegue y terminó accidentada.

El deceso de los funcionarios públicos fue confirmado por la institución en un comunicado en el que precisó que se trataba de Gabriel Gómez, José Silva y Nadia Valencia quienes regresaban de sus labores en una misión institucional en una comunidad remota conocida como Bocoa, en el departamento de Vaupés.

Tras confirmarse el siniestro, equipos de rescate se movilizaron hasta la zona y constataron que la aeronave se encontraba “totalmente incinerada”, según un boletín de la dirección de investigaciones de la Aeronáutica Civil.

La entidad constató que todos los ocupantes de la aeronave fallecieron, es decir, los funcionarios públicos antes mencionados y el piloto, quien fue identificado como Carlos Felipe Ramírez.

“Con profundo pesar confirmamos que, al momento del impacto, las cuatro personas que se encontraban a bordo de la aeronave HK-641 lamentablemente perdieron la vida”, manifestó la Aeronáutica Civil en un comunicado.

Finalmente, la institución aseguró que se adelantan las investigaciones para esclarecer las posibles causas del siniestro de la aeronave operada por la empresa Nativ Air.

