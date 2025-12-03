NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
En la tarde de este miércoles, varios medios han revelado la carta que el exjefe de inteligencia militar venezolana, Hugo 'El Pollo' Carvajal, le envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la misiva, Carvajal, preso en Estados Unidos por narcotráfico, le dice al mandatario que su principal objetivo es alertar de lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el régimen madurista contra Estados Unidos.

La carta, compartida con los medios por su abogado, Robert Feder, constituye la confesión más extensa y directa hasta la fecha de un ex-alto mando del régimen de Maduro.

El exjefe de inteligencia describe cómo el llamado Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros responsables del régimen, funciona como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países.

Carvajal agregó que está dispuesto a proporcionar información adicional a las autoridades en cualquier formato, incluidas sesiones informativas clasificadas.

La carta se conoce en medio de la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre el régimen venezolano y sus operativos contra el narcotráfico en el Caribe.

Yo vi cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora dirige a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos de alcaldía. El objetivo de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción, ni solo obra de traficantes independientes, sino políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra los Estados Unidos”, dice la misiva.

Hugo ‘el Pollo’ Carvajal aseguró en uno de los puntos de la carta que fue testigo de cómo el régimen armó y financió al Tren de Aragua, designado como grupo terrorista por Washington. Carvajal señaló que Maduro expandió la estructura criminal y aprovechó la política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden para infiltrar los Estados Unidos. T

“Estuve presente cuando se tomaron las decisiones de organizar y armar las bandas criminales de toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia dentro de Venezuela. Se ordenó a los líderes de las bandas que enviaran a miles de miembros fuera del país. Eso se coordinó a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, la Guardia Nacional y las Fuerzas Policiales Nacionales. El Tren de Aragua se convirtió en el más eficaz y de más rápido crecimiento. Cuando se dio a conocer la política de fronteras abiertas de Biden-Harris, aprovecharon la oportunidad para enviar a sus operativos a Estados Unidos. Ahora cuentan con personal armado y obediente en suelo estadounidense para financiar sus operaciones. Se les ordenó explícitamente que continuarán secuestrando, extorsionando y asesinando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, añade.

Hugo Carvajal también relató que el régimen venezolano colaboró durante años con Rusia y Cuba para espiar a Estados Unidos. Según la carta, algunos de los espías ingresaron a la Unión Americana como opositores y que incluso diplomáticos y funcionarios de Estados Unidos habrían facilitado la permanencia de Chávez y Maduro en el poder.

Estuve presente cuando la inteligencia rusa vino a Caracas para proponerle a Hugo Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de Sudamérica y las islas del Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar en las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos”, declaró.

