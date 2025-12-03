Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

En un reciente pronunciamiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la entrada a una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia.

Este anuncio se produce tras lo que Trump ha descrito como "éxitos importantes" en las operaciones marítimas en el Caribe. Ahora, la estrategia podría incluir "ataques terrestres" en dichos países, con el objetivo de desmantelar las rutas de producción y distribución de drogas que, según Trump, son responsables de la muerte de miles de personas y afectan particularmente a los Estados Unidos.

Trump enfatizó que las fuerzas estadounidenses conocen las ubicaciones precisas donde las bandas de narcotraficantes operan, lo que facilitaría las intervenciones terrestres.

"Sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto", afirmó.

El contexto actual en Venezuela es de tensión creciente. Mientras se mantienen las presiones externas para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, la represión interna sigue en aumento.

Mientras tanto, en España, el escándalo conocido como "Delcygate" ha reavivado debates sobre la relación del país europeo con el régimen venezolano.

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha hecho declaraciones explosivas que comprometen a altos niveles del gobierno español. Según Ábalos hijo, fue el propio presidente Pedro Sánchez quien ordenó a su padre recibir a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas en 2020, desobedeciendo una prohibición de entrada dictada por la Unión Europea.

Ábalos reveló en una entrevista en ABC que su padre cumplía una orden directa del presidente Sánchez, quien supuestamente buscaba evitar una "crisis diplomática".

Los mensajes de WhatsApp compartidos por Ábalos junior desvelan que Pedro Sánchez felicitó a su padre por "evitar una crisis diplomática", lo que intensifica las sospechas sobre un posible encubrimiento político.

Análisis en La Noche con José Antonio Fúster, diputado y portavoz nacional del Partido Vox, y Juan Manuel Lamet, periodista del diario El Mundo.