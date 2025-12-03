NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Análisis en La Noche con José Antonio Fúster, diputado y portavoz nacional del Partido Vox, y Juan Manuel Lamet, periodista del diario El Mundo.

En un reciente pronunciamiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la entrada a una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia.

Este anuncio se produce tras lo que Trump ha descrito como "éxitos importantes" en las operaciones marítimas en el Caribe. Ahora, la estrategia podría incluir "ataques terrestres" en dichos países, con el objetivo de desmantelar las rutas de producción y distribución de drogas que, según Trump, son responsables de la muerte de miles de personas y afectan particularmente a los Estados Unidos.

Trump enfatizó que las fuerzas estadounidenses conocen las ubicaciones precisas donde las bandas de narcotraficantes operan, lo que facilitaría las intervenciones terrestres.

"Sabemos dónde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto", afirmó.

El contexto actual en Venezuela es de tensión creciente. Mientras se mantienen las presiones externas para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, la represión interna sigue en aumento.

Mientras tanto, en España, el escándalo conocido como "Delcygate" ha reavivado debates sobre la relación del país europeo con el régimen venezolano.

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha hecho declaraciones explosivas que comprometen a altos niveles del gobierno español. Según Ábalos hijo, fue el propio presidente Pedro Sánchez quien ordenó a su padre recibir a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela, en el aeropuerto de Barajas en 2020, desobedeciendo una prohibición de entrada dictada por la Unión Europea.

Ábalos reveló en una entrevista en ABC que su padre cumplía una orden directa del presidente Sánchez, quien supuestamente buscaba evitar una "crisis diplomática".

Los mensajes de WhatsApp compartidos por Ábalos junior desvelan que Pedro Sánchez felicitó a su padre por "evitar una crisis diplomática", lo que intensifica las sospechas sobre un posible encubrimiento político.

Análisis en La Noche con José Antonio Fúster, diputado y portavoz nacional del Partido Vox, y Juan Manuel Lamet, periodista del diario El Mundo.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Pedro Sánchez

Gobierno de España

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Régimen de Maduro

Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

Más de Política

Ver más
Críticas a Petro por compra de aviones Gripen - Foto de referencia de EFE
Colombia

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Rodrigo Paz y Edmand Lara - AFP
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Venezuela

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump estaría considerando entregarle salvoconducto a Maduro y sus aliados para que sean exiliados, según medios

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Marco Rubio junto a personal militar estadounidense - Foto AFP
Marco Rubio

El mensaje que Marco Rubio le envió a veteranos de las fuerzas armadas de EE. UU. en medio de despliegue en el Caribe: respondió a impresionante video

Premios Grammy / FOTO: EFE
Latin Grammy

Así se vivió inesperado beso de hombres que integran aclamado dúo sudamericano con el que celebraron su victoria en los Latin Grammy

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre