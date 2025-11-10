NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

noviembre 10, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
El cometa generó especulaciones luego de haber mostrado signos de aceleración no gravitacional tras haberse acercado al Sol de nuestro sistema solar el pasado 29 de octubre.

El multimillonario asistió al podcast de Joe Rogan Exprience el 31 de octubre de 2025, justo un día después de que el cometa 3l/ATLAS alcanzara su punto más cercano al Sol, a unos 210 millones de kilómetros aproximadamente, según la NASA.

En medio de la entrevista, Joe Rogan sugirió que 3l/ATLAS podría no ser un objeto natural debido a su alta proporción de níquel, Musk recalcó que este cuerpo celeste es habitual en cometas y asteroides.

Sin embargo, agregó que, si el objeto estuviera conformado completamente por níquel, incluso estaría la posibilidad de que fuera “una nave espacial pesada”, además fue claro al referirse sobre un posible impacto del cometa, con su tamaño “podría aniquilar un continente entero. O incluso algo peor”.

Esta respuesta haciendo referencia a los registros fósiles que evidencian alrededor de cinco extinciones provocadas por impactos cósmicos, aunque añadió que solo reflejan los casos que generaron extinciones masivas, no aquellos que tal vez “destruyeron continentes completos”.

Por otro lado, la NASA no revela el tamaño exacto del cometa, sin embargo, se estima que su diámetro varía entre 440 metros y 5,6 kilómetros.

Además, desde su aparición los científicos han determinado que la trayectoria del cometa ha sido rastreada y se ha determinado que proviene de la dirección de la constelación de Sagitario, la cual alberga la región central de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

El gran acercamiento de 3l/ATLAS

El sitio web especializado en astronomía The Sky Live divulgó la fecha en la que el cometa interestelar estará en su punto más cercano de la Tierra en un periodo contemplado de 100 años.

El acercamiento sucederá el próximo viernes 19 de diciembre. El portal calcula que ese día el 3I/ATLAS estará a 268.898.938 kilómetros de la Tierra.

“En el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2099, el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra ocurrirá el viernes 19 de diciembre de 2025 a una distancia de 1.797478 Unidades Astronómicas, o 268.898.938 kilómetros”, describe The Sky Live.

Finalmente, la distancia del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra, para este lunes 10 de noviembre, es de 324.325.508 kilómetros, equivalente a 2.1679821149 Unidades Astronómicas.

