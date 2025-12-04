NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis del tema en Ángulo de NTN24 con expertos.

Nicolás Maduro refuerza de manera significativa su seguridad personal, recurre a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense.

Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también habría ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal e incorpora más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, así lo indicó una de las fuentes a un periódico de Nueva York.

Las estimaciones varían, con cifras que van desde al menos 200 militares en la guardia personal de maduro hasta unos 15.000 o 20.000 cooperantes en total.

Estos trabajadores tienen la tarea de proteger a maduro de posibles golpes de estado, como hicieron con Chávez, monitoreando en gran medida al ejército venezolano de arriba abajo.

El artículo del diario New York Times devela la actitud aparentemente compulsiva con la que Nicolás Maduro está manejando su seguridad personal, ante la creciente presión de Estados Unidos contra él y los carteles de la droga.

El NYT, que cita a fuentes cercanas, señala que "describieron una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente".

"Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular, según las fuentes. estas precauciones se han intensificado desde septiembre", señala.

El artículo señala, además, que Maduro ha recurrido más aún a efectivos cubanos para su protección.

"Para reducir el riesgo de traición, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano", añade.

Análisis en Ángulo con Guillermo Pacheco, director de Asuntos Internacionales del Security College US; Ignacio Montes de oca, experto en relaciones internacionales; y Alejandro Chala, analista e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad.

