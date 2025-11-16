NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Trump estaría considerando entregarle salvoconducto a Maduro y sus aliados para que sean exiliados, según medios

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
El portal de noticias estadounidense Politico aseveró que los países a los que podrían ser enviados serían Turquía, Cuba, Rusia o Azerbaiyán.

De acuerdo con un reportaje de Politico, un importante portal de noticias de Estados Unidos, la administración Trump estaría considerando otorgarle a Nicolás Maduro y a sus aliados más cercanos, salvoconducto para que sean exiliados a Turquía.

Aunque un funcionario del gobierno republicano admitió, en condición de anonimato, ante el portal web que también podrían ser exiliados a Cuba, Rusia o incluso a Azerbaiyán; sin embargo, no pudo confirmar si el plan preliminar es un esfuerzo conjunto de varias agencias, sino un concepto pensado por cada agencia por separado, sin mayor coordinación.

La información publicada por Politico indica que Washington está analizando qué hacer con los líderes del régimen madurista en caso que sucumban a la presión.

Hay otros funcionarios que han propuesto arrestar a maduro y a sus funcionarios cercanos para entregarlos a la justicia de Estados Unidos.

