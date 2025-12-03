NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, aseguró en La Tarde de NTN24 que el diálogo está agotado con el régimen de Nicolás Maduro.

En plena presión militar al régimen de Nicolás Maduro, el papa León XIV ha hecho un llamado a Estados Unidos a evitar el uso de la fuerza en Venezuela.

Ha afirmado que junto con la Conferencia Episcopal Venezolana y el nuncio apostólico están explorando nuevas vías para, según él, calmar la situación. Ha pedido encontrar formas de diálogo para aliviar, dijo, el sufrimiento de la población.

o

A esta altura, el diálogo parece agotado”, dijo el académico sobre la propuesta del papa León XIV sobre Venezuela.

“Hubo varias instancias de diálogo al cabo de los años, negociaciones, elecciones fraudulentas; hubo todo tipo de intentos de acordar y encontrar un punto de negociación, pero es el régimen el que ha sistemáticamente rechazado esa opción”, declaró.

En ese sentido, señaló que “el diálogo es definir la salida de Maduro, la fecha y el destino y ojalá signifique la entrega de la presidencia de Edmundo González, que es el presidente electo”.

A su vez, señaló que “sobra evidencia acerca del entramado de esta relación criminal del régimen venezolano con el Cártel de los Soles, los otros carteles narcotraficantes, carteles mexicanos, el ELN colombiano, el Clan del Golfo”.

o

Sobre la condena a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, Schamis aseguró que “el crimen es ser el yerno del presidente electo, esto es una provocación más de Nicolás Maduro y de su régimen”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Héctor Schamis

Papa León XIV

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

