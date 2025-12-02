"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

El senador estadounidense Bernardo Moreno Mejía, mejor conocido como Bernie Moreno, quien nació en Bogotá, Colombia, pero se nacionalizó estadounidense desde 1985 —cuando cumplió la mayoría de edad (18) en su país natal—, propuso el lunes eliminar la doble nacionalidad en los Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, busca exigir a los ciudadanos que mantengan una "lealtad exclusiva" a los Estados Unidos y les obligaría a escoger entre conservar la nacionalidad de su país natal y la estadounidense.

"Uno de los mayores honores de mi vida fue cuando me convertí en ciudadano estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve ¡fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América!", declaró Moreno en una entrevista con la cadena Fox News.

"Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre", agregó.

Moreno, miembro del Partido Republicano —mismo que el del presidente Donald Trump—, fue electo en las elecciones al Senado de los Estados Unidos de 2024 en Ohio y es recordado por desafiar y derrotar al tradicional senador demócrata Sherrod Brown.

La intención del funcionario republicano se da en medio de una fuerte política migratoria que ha marcado, sobre todo, el segundo mandato de Trump, con redadas en varios puntos clave del país y medidas contra estudiantes y trabajadores extranjeros.

Actualmente, las leyes de Estados Unidos posibilitan que sus ciudadanos conserven la nacionalidad tanto de su país como del extranjero y no exige que cada individuo elija una por encima de la otra.

Sin embargo, de ser aprobada la medida de Moreno, quienes cuenten con otra nacionalidad aparte de la otorgada por los Estados Unidos deben desistir de una de las dos pues, según el proyecto, la tenencia de ambas genera "conflictos de intereses y lealtades divididas".