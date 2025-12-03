NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Chaparro, reportero de Meganoticias, quien ha realizado esta investigación sobre el tema, habló en El Informativo USA de NTN24.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre el uso de remesas hacia México como posible vía de financiamiento para carteles del narcotráfico.

Las transferencias de dinero han crecido más de 40% en tres años, pero las autoridades detectan envíos millonarios desde países con mínima presencia de migrantes mexicanos.

Los datos oficiales de la Secretaría de Economía, el Banco Central de México y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior revelan cifras que preocupantes.

Colombia aparece como uno de los países con más remesas atípicas altas hacia México. En 2021 se enviaron desde ese país más de 1.834 millones de pesos mexicanos (más de 100 millones de dólares) con solo 4.716 mexicanos residentes en ese país.

Para 2022, las remesas subieron a 2.732 millones de pesos, unos 150 millones de dólares, aunque el número de mexicanos incluso bajó a 4.507.

Ecuador también presenta cifras que llaman la atención. En 2021, se enviaron a México más de 6.041 millones de pesos mexicanos, unos 330 millones de dólares, con apenas 1.546 mexicanos registrados en ese país.

Jorge Chaparro, reportero de Meganoticias quien realizó la investigación, explicó que "cada mexicano debió de haber enviado algo así como 30,000 dólares mensuales" desde Colombia. Esta cantidad representa "casi el salario de la presidenta" de México, quien gana alrededor de 170,000 pesos mensuales.

Mientras Estados Unidos concentra el 95% de las remesas hacia México y Canadá otro 3%, países como Colombia, Ecuador y Nicaragua destacan por enviar cantidades desproporcionadas respecto a su población mexicana residente y capacidad económica promedio.

