Jueves, 06 de noviembre de 2025
Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Los principales promotores del proyecto era los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, y el senador republicano Rand Paul.

El Senado de Estados Unidos hundió este jueves por una votación de 49 a favor y 51 en contra una resolución que pretendía bloquear ataques contra Venezuela.

Los senadores estadounidenses votaron el jueves una resolución que pretendía impedir que el presidente Donald Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso, un día después de que funcionarios de la administración informaran a los legisladores que Washington aún no cuenta con una justificación legal para los ataques contra territorio venezolano.

Los principales promotores del proyecto eran los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, y el senador republicano Rand Paul.

Semanas de ataques estadounidenses contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela han aumentado la preocupación de que Trump lance un ataque contra el territorio del país.

Durante semanas, Trump insinuó la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela, llegando incluso a afirmar que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en el país.

La semana pasada, negó estar considerando ataques dentro de Venezuela, contradiciendo aparentemente sus declaraciones anteriores, mientras Washington continuaba reforzando su presencia militar en el Caribe con aviones de combate, buques de guerra y miles de soldados.

Senado

Estados Unidos

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Ataques

