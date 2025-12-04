NTN24
Pena de muerte

El país que quiere reestablecer la pena de muerte y también castigar las prácticas homosexuales

diciembre 4, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Silla eléctrica y bandera LGTBI / FOTO: Canva/EFE
Silla eléctrica y bandera LGTBI / FOTO: Canva/EFE
La nación había abolido esta práctica en 2018, pero ahora busca retomarla con un texto que debe ser validado por la Asamblea Legislativa.

El régimen militar de Burkina Faso restablecerá la pena de muerte, que fue abolida en 2018, informó el jueves el Consejo de Ministros de este país del oeste de África.

"Este proyecto de código penal restablece la pena de muerte para una serie de delitos, entre los que se encuentran la alta traición, los actos de terrorismo y los actos de espionaje", precisó el servicio de información del gobierno.

Según Amnistía Internacional, la última ejecución registrada en Burkina Faso se remonta a 1988.

La pena de muerte fue abolida bajo el régimen civil de Roch Marc Christian Kaboré, treinta años después.

El país está gobernado por el capitán Ibrahim Traoré, quien llegó al poder tras un golpe militar en septiembre de 2022.

Desde entonces, el país se acercó a nuevos aliados como Rusia o Irán y lleva a cabo una política hostil hacia occidente.

El texto, que debe ser validado por la Asamblea Legislativa de transición creada por la junta, "sanciona" también "la promoción y las prácticas homosexuales y asimiladas", según el gobierno.

En septiembre, el país aprobó por primera vez una ley que prevé penas de hasta cinco años de cárcel para los "autores de prácticas homosexuales".

