El papa León XIV llama a renovar el tratado START III y alerta sobre el riesgo nuclear global

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos el tratado Nuevo START es un acuerdo entre los Estados Unidos y la Federación Rusa donde sostienen “Medidas para la Mayor Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas”.

El objetivo del tratado es reforzar la seguridad nacional estadunidense al establecer límites verificables a todas las armas nucleares de alcance Intercontinental desplegados por Rusia.

En ese contexto, el acuerdo Nuevo START, expira el jueves 5 de febrero del 2026, y con ello, se acaban las restricciones en este ámbito para las dos principales potencias atómicas.

Por eso, el papa León XIV en un llamado al final de la audiencia general en el Aula Pablo IV, ha expresado su preocupación y hace expresado que desea que el acuerdo pueda ser renovado.

“Mañana expira el tratado New Start, firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor de desarme y la confianza mutua”, expresó el pontífice.

De esa forma, reiteró “un allanamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.

“La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones”, afirmó en referencia a las diferentes tensiones políticas que hoy vive el mundo.

Concluyó su mensaje, recalcando que “es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer la paz un patrimonio custodiado por todos”.