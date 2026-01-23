Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de Trump en su segunda administración

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), confirmó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los objetivos más codiciados y controvertidos del presidente republicano Donald Trump en su segunda administración.

El jueves, el HHS dijo que todo el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a la OMS había sido terminado y que todo el personal, así como contratistas asignados o integrados a la entidad, habían sido retirados, según la cadena CNN.

Asimismo, se informó que Estados Unidos había dejado de participar de manera oficial en los comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.

Aunque Trump intentó salir del organismo internacional durante su primer gobierno, fue hasta el primer día de su segundo mandato cuando firmó un decreto en el que estipulaba que EE. UU. abandonaría la OMS para siempre.

De acuerdo con CNN, la ley indica que el país norteamericano debe dar a la OMS un aviso de un año y saldar todas las cuotas pendientes antes de su salida definitiva. Se dice que el país tiene una deuda de aproximadamente US$ 260 millones.

No obstante, hay expertos legales que afirman que es “poco probable que EE. UU. pague y que la OMS tiene pocos recursos”.

Por otro lado, la prensa estadounidense indica que el HHS habría dejado la puerta abierta a cierta colaboración continua entre Estados Unidos y la OMS. Y es que la Administración estadounidense dijo que las conversaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe “aún continúan”.