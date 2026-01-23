NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
OMS

Estados Unidos concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos de Trump en su segunda administración

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
OMS / FOTO: AFP
OMS / FOTO: AFP
El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que todo el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a la OMS había sido terminado.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), confirmó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los objetivos más codiciados y controvertidos del presidente republicano Donald Trump en su segunda administración.

El jueves, el HHS dijo que todo el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a la OMS había sido terminado y que todo el personal, así como contratistas asignados o integrados a la entidad, habían sido retirados, según la cadena CNN.

o

Asimismo, se informó que Estados Unidos había dejado de participar de manera oficial en los comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.

Aunque Trump intentó salir del organismo internacional durante su primer gobierno, fue hasta el primer día de su segundo mandato cuando firmó un decreto en el que estipulaba que EE. UU. abandonaría la OMS para siempre.

De acuerdo con CNN, la ley indica que el país norteamericano debe dar a la OMS un aviso de un año y saldar todas las cuotas pendientes antes de su salida definitiva. Se dice que el país tiene una deuda de aproximadamente US$ 260 millones.

o

No obstante, hay expertos legales que afirman que es “poco probable que EE. UU. pague y que la OMS tiene pocos recursos”.

Por otro lado, la prensa estadounidense indica que el HHS habría dejado la puerta abierta a cierta colaboración continua entre Estados Unidos y la OMS. Y es que la Administración estadounidense dijo que las conversaciones sobre la composición de las vacunas contra la gripe “aún continúan”.

Temas relacionados:

OMS

Estados Unidos

Retiro

Salud

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Salud

Ver más
Foto Canva
OMS

La OMS clasifica a ciertos alimentos en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos

Salud mental en las fiestas de Año Nuevo-Foto: IA CANVA
Año nuevo

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Ejercicio físico - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos dicen cómo convertir propósitos deportivos y de bienestar en hábitos reales en 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mel Gibson - EFE
Celebridades

"Es triste terminar este capítulo en nuestras vidas": Mel Gibson y su esposa anunciaron su separación tras 9 años juntos

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta

ChatGPT - AFP
Stranger Things

Directora del documental de Stranger Things habla sobre los rumores del uso de ChatGPT para escribir el final de la serie

Reunión Zelenski y Trump / FOTO: captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia

Trabajadores - Foto de referencia Canva
Construcción

Estudio revela cuáles son las principales amenazas que enfrentará un importante sector de trabajadores latinoamericanos en 2026

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Donald Trump. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre