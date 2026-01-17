NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
Sábado, 17 de enero de 2026
Unión Europea

La Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio: lo que sigue tras la firma y qué falta para su implementación definitiva

enero 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Firme del tratado de libre comercio entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Firme del tratado de libre comercio entre UE y Mercosur - Foto: EFE
El acuerdo que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur crea un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

La Unión Europea y el Mercosur firmaron este sábado en Asunción un histórico acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y que fue celebrado por los dos bloques como un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en declaraciones introductorias a la firma que la Unión Europea y el Mercosur eligen "el comercio justo sobre los aranceles".

De su lado, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificó el acuerdo como una "apuesta decidida" frente "al uso del comercio como arma geopolítica".

o

La firma ocurría en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con aranceles de hasta 25% a varios países europeos hasta que Estados Unidos compre Groenlandia.

En contraste, el acuerdo que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) crea un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

El mandatario anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, elogió que los dos bloques hayan elegido "el camino del diálogo" y "la cooperación".

Von der Leyen, Costa, los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay y el canciller de Brasil, acompañados de mandatarios de países asociados al bloque sureño, terminaron la ceremonia con una ovación y una foto grupal en el auditorio del Banco Central de Paraguay.

El edificio, que resalta por su estilo brutalista, también fue escenario en 1991 de la firma del tratado fundacional del Mercosur.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el gran ausente. Su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, destacó la "dimensión histórica" del acuerdo que construye "una multipolaridad estable y pacífica".

El tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

o

Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían un 17%.

Lula recibió el viernes en Río de Janeiro a Von der Leyen y aseguró que el acuerdo es "muy bueno para el mundo democrático y para el multilateralismo".

En la misma línea, Von der Leyen dijo este sábado que "este acuerdo envía un mensaje muy fuerte al mundo" y señaló que el trato privilegia "una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento".

Para el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, la firma apuesta "por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes".

Por su parte, Javier Milei, enemigo del exceso de regulaciones en las relaciones comerciales, llamó a que en la implementación del acuerdo "se preserve el espíritu de lo negociado" y no se incorporen mecanismos que lo restrinjan, como "cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente".

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales como herramienta para presionar a los países para que se alineen con las políticas de Estados Unidos.

El pacto enfrenta la resistencia de agricultores y ganaderos de algunos países europeos, que se han movilizado en fuertes protestas contra la firma porque temen una inundación de productos sudamericanos con normas de producción que consideran menos rigurosas.

Miles de ellos hacen su reclamo desde hace días en las calles de Francia, Polonia, Irlanda o Bélgica.

El viernes largas filas de tractores inundaron la ciudad española de Burgos con carteles como "no al Mercosur", mientras en Francia los manifestantes quemaban neumáticos y un ataúd simbólico con la palabra "Agricultura".

Para calmar la ira del sector, la Comisión Europea diseñó una serie de cláusulas y concesiones.

Entre otras, anunció garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, de la miel, de los huevos y del etanol, que limitan el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e intervienen en caso de desestabilización del mercado.

Algunos de esos anuncios consiguieron revertir el voto negativo de Italia, que fue la llave de la aprobación del acuerdo entre los europeos.

Pero las medidas no alcanzaron para apaciguar a los productores, que planean una manifestación el 20 de enero en Estrasburgo, Francia.

Para que el acuerdo comercial entre en vigor, aún quedan pendientes la aprobación del Parlamento Europeo y la de cada uno de los parlamentos de los países firmantes del Mercosur.

Temas relacionados:

Unión Europea

Mercosur

Tratado

Comercio

Ursula von der Leyen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Economía

Ver más
Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Venezuela seguirá en niveles críticos hasta 2037 por su deuda externa, según análisis económicos

Pesos mexicanos - Foto Canva de referencia
Análisis

Expertos analizan el cierre económico de México en 2025: ¿Parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Presupuesto

Presidente Petro decreta emergencia económica en Colombia por 30 días: se esperan nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos difunde efecto inmediato causado por poderoso despliegue en el Caribe en la Operación Lanza del Sur

Video de la CIA para reclutar informantes en China - Foto: Captura de video
CIA

"Queremos saber la verdad sobre China": la CIA publica inquietante video en mandarín con instructivo para ser informante de la agencia

Accidente de tránsito (Foto: Canva - referencia)
Accidente de autobús

Las imágenes del terrible accidente de tránsito durante Navidad que deja hasta el momento ocho muertos

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Serie A de Italia - Foto: EFE
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

Protestas de venezolanos (EFE)
Transición

ONG teme una escalada de violencia en Venezuela y llama al mundo a apoyar una transición pacífica

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre