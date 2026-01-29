NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Estados Unidos

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica; Vanessa Sánchez, consultora en comunicación política, y David Rico, consultor político, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre el futuro de Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado una hoja de ruta detallada para Venezuela en la que defendió la legalidad del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y explicó los pasos hacia una eventual transición democrática.

Al respecto, Vladimiro Mujica, presidente de Venamérica; Vanessa Sánchez, consultora en comunicación política y David Rico, consultor político, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre el futuro de Venezuela.

Vladimiro Mujica destacó la claridad de Rubio al desmentir la idea de una intervención militar.
“Llamar a Maduro ‘presidente’ confunde los términos y Rubio fue consistente al mencionar que la transición incluye la estabilización, reconstrucción económica y democratización”, dijo.

Por su parte, Vanessa Sánchez elogió la postura de Rubio y resaltó su enfoque realista sobre la crisis política venezolana.

o

La consultora describió a un "Marco Rubio crecido, con un tono bastante calmado y con un conocimiento muy claro sobre la complejidad de lo que es la crisis política de Venezuela".

Entretanto, David Rico advirtió sobre la necesidad de desarmar grupos paramilitares comandados por Diosdado Cabello y Padrino López.

"Tiene que haber un desarme y una reorganización del Estado que permita que se cemente en la institucionalidad democrática", señaló.

