NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Fuerza Armada

País de Sudamérica desplegó operación estratégica en la Antártida con lo que reforzó su presencia en el continente blanco

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Flota ATF-65 | Foto Armada de Chile
Flota ATF-65 | Foto Armada de Chile
La nave desplegada ocupa una velocidad máxima de 13,5 nudos, y un sistema de posicionamiento dinámico DP2.

Chile desplegó operación estratégica en la Antártica y refuerza su presencia en el continente blanco.

La operación se basó en una misión estratégica que combina logística, soberanía y proyección de Estados en uno de los territorios más "exigentes y sensibles" del planeta”, es decir, la Antártida.

o

De acuerdo con un informe de Zona Militar, la navegación del Remolcador de Flota ATF-65 “Janequeo” de la Armada de Chile zarpó desde Punta Arenas con más de 500 toneladas de material de construcción, destinadas a dos proyectos estructurales.

El primero en Bahía Fildes, el cual tiene como objetivo la edificación de un nuevo muelle, seguido de la recuperación de la pista del Aeródromo Teniente Marsh, infraestructura esencial para la conectividad aérea, el abastecimiento y la presencia científica y militar chilena en la zona.

En ese contexto, el capitán de Fragata Carlos Pino, explicó que el despliegue tiene como meta “llevar a la Antártida los cimientos de la infraestructura que permitirá a Chile seguir presente, conectado y operativo”.

La misión se basa en un esfuerzo sostenido del Estado de Chile por “mantener y fortalecer” su presencia permanente en la Antártica, no solo desde lo geopolítico, sino en un escenario logístico y científico.

o

A su vez, la página oficial de la Armada de Chile informó que: “Estamos entrenados para navegar en las condiciones más exigentes, entre ellas, la navegación por el Paso Drake y, a su vez, operar con los más altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente, porque entendemos que cada maniobra que ejecutamos es también un acto concreto de soberanía efectiva”.

Cabe resaltar que el remolcador ATF-65 destaca por tracción estática de 150 toneladas (Bollard Pull) y tecnología avanzada para operar en altamar, diseñado para soportar condiciones extremas y equipado para combate de incendios, recuperación de petróleo y soporte en el rescate de submarinos, asegurando su presencia fundamental para la seguridad y presencia naval en las zonas más australes del país.

Temas relacionados:

Fuerza Armada

América Latina

Chile

Antártida

Buque

Océano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Kevin Warsh, exgobernador - AFP
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Xabi Alonso | Foto: AFP
Xabi Alonso

Xabi Alonso lamenta la derrota del Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Duele de cualquier manera"

Victoria Beckham | Foto: EFE
Artistas

Victoria Beckham reaparece en reunión con las Spice Girls en medio de la revelación de su hijo Brooklyn quien la acusó de querer "arruinar" su matrimonio

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre