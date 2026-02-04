País de Sudamérica desplegó operación estratégica en la Antártida con lo que reforzó su presencia en el continente blanco

Chile desplegó operación estratégica en la Antártica y refuerza su presencia en el continente blanco.

La operación se basó en una misión estratégica que combina logística, soberanía y proyección de Estados en uno de los territorios más "exigentes y sensibles" del planeta”, es decir, la Antártida.

De acuerdo con un informe de Zona Militar, la navegación del Remolcador de Flota ATF-65 “Janequeo” de la Armada de Chile zarpó desde Punta Arenas con más de 500 toneladas de material de construcción, destinadas a dos proyectos estructurales.

El primero en Bahía Fildes, el cual tiene como objetivo la edificación de un nuevo muelle, seguido de la recuperación de la pista del Aeródromo Teniente Marsh, infraestructura esencial para la conectividad aérea, el abastecimiento y la presencia científica y militar chilena en la zona.

En ese contexto, el capitán de Fragata Carlos Pino, explicó que el despliegue tiene como meta “llevar a la Antártida los cimientos de la infraestructura que permitirá a Chile seguir presente, conectado y operativo”.

La misión se basa en un esfuerzo sostenido del Estado de Chile por “mantener y fortalecer” su presencia permanente en la Antártica, no solo desde lo geopolítico, sino en un escenario logístico y científico.

A su vez, la página oficial de la Armada de Chile informó que: “Estamos entrenados para navegar en las condiciones más exigentes, entre ellas, la navegación por el Paso Drake y, a su vez, operar con los más altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente, porque entendemos que cada maniobra que ejecutamos es también un acto concreto de soberanía efectiva”.

Cabe resaltar que el remolcador ATF-65 destaca por tracción estática de 150 toneladas (Bollard Pull) y tecnología avanzada para operar en altamar, diseñado para soportar condiciones extremas y equipado para combate de incendios, recuperación de petróleo y soporte en el rescate de submarinos, asegurando su presencia fundamental para la seguridad y presencia naval en las zonas más australes del país.