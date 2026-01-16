Directora del documental de Stranger Things habla sobre los rumores del uso de ChatGPT para escribir el final de la serie

Recientemente se estrenó el documental de 'Stranger Things', una pieza cinematográfica que ya ha causado controversia entre los aficionados de la popular serie de Netflix.

El documental 'One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5' causa revuelo entre los fanáticos debido a una escena en la que los creadores de la serie son acusados de usar inteligencia artificial para escribir el capítulo final.

Durante una escena, los hermanos Duffer usan un documento de Google para poder darle forma y estructurar el episodio final de la serie.

Esa escena ha hecho que muchos afirmen que los Duffer usaron la famosa herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para hacer el final, el cual muchos consideran como el peor de la serie.

"Usaron Chatgpt para escribir la quinta temporada de Stranger Things. Ahora sabemos por qué la temporada 5 apestaba", dijo un usuario en redes.

Sin embargo, ante las especulaciones, la directora del documental salió a aclarar si los hermanos Duffer usaron o no ChatGPT para el cierre de 'Stranger Things'.

Martina Radwan, directora del documental, en entrevista con el medio The Hollywood Reporter cuestionó el origen de los rumores sobre el uso de inteligencia artificial en el cierre de la popular serie de Netflix.

Radwan señaló en la entrevista: "¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?" y añadió que en el debate se puede encontra que se repite mucho el argumento: "No sabemos realmente, pero asumimos".

"Para mí, es como, ¿no tiene todo el mundo esto abierto para hacer una rápida investigación?", agregó.

No obstante, confirmó que no tiene conocimiento de que ChatGPT hubiera sido utilizado por los creadores de la serie y que nadie ha probado realmente "que estuviera abierto".

"Es como tener tu iPhone al lado mientras escribes una historia. Usamos estas herramientas mientras hacemos otras cosas. Siempre hay muchas cosas pasando", puntualizó.

En la entrevista, Martina fue cuestionada por el uso de inteligencia artificial en la sala de guiones, algo que ella negó diciendo que no ha sido "testigo" de un acto inapropiado.

"No, por supuesto que no. Observé intercambios creativos, conversaciones", sentenció la directora del documental, quien también explicó que la gente "piensa que ‘sala de guionistas’ significa que todos están escribiendo".

El pasado miércoles 31 de diciembre de 2025 se estrenó el último capitulo de la temporada final de la popular serie de Netflix, Stranger Things.

Sin embargo, el tan ansiado final de la reconocida serie no tuvo el esperado recibimiento que se creía que iba a tener.

Como era de esperarse, la razón del descontento y las duras críticas que ha tenido el capítulo final de la quinta temporada de Stranger Things se debe al cierre que le dieron al personaje más importante de la trama, Eleven.

El final en el que Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se sacrifica para que todos los demás puedan tener su final feliz ha causado que incluso el capítulo sea uno de los peores calificados de toda la serie por los espectadores.