Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Mini Díaz Paruta, cuñada de Rocío San Miguel, exprisionera política que fue liberada este miércoles por el régimen venezolano, habló con NTN24

La defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel fue liberada este martes tras permanecer casi dos años detenida en Venezuela.

San Miguel fue trasladada a la embajada de España en Caracas, donde se reunió con sus familiares, antes de ser conducida al aeropuerto internacional de Maiquetía para abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Hermina Díaz, cuñada de la exprisionera política, confirmó que la familia pudo sostener una videollamada colectiva con San Miguel momentos antes de su partida.

o

"Pudimos escuchar a Rocío San Miguel, contenta por su liberación y toda la familia también muy contenta por estar allí con ella reunida en esta liberación casi milagrosa", declaró Díaz desde Atlanta, Estados Unidos.

La liberación de San Miguel se produjo en el marco de un acuerdo de repatriación negociado a través de la embajada española.

Según explicó Díaz, debido a que San Miguel posee doble nacionalidad venezolana-española, debió salir del país como parte de las condiciones establecidas en las negociaciones. "Ella manifestó que era momentáneamente porque ella siente a Venezuela como su país de hecho natal y pues apenas pueda y estén todos los espacios ya posibles para regresar, lo hará de inmediato también", precisó la familiar.

o

Entre los familiares que pudieron reunirse con San Miguel en la embajada española se encontraban su hija Miranda, su hermano Miguel Ángel San Miguel, y su exesposo Víctor Díaz, padre de Miranda, según relató su cuñada.

Sobre su estado de salud, Mini Díaz aseguró que “físicamente se veía aceptable y bastante descompensada”.

"Obviamente debe haber estado muy afectada psicológicamente por todo lo que significa ese cautiverio tanto tiempo", agregó.

La cuñada de la exprisionera política destacó la fortaleza de San Miguel durante su detención. "Haber pasado dos años en cautiverio injusto y haber sufrido lo que inimaginablemente debe haber sufrido, tratándose de ella, sé que la crecieron, la agigantaron en su espíritu de lucha y de su amor por lo que ella manifestó siempre en pro de la defensa de los derechos humanos", afirmó.

Videos

Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Especiales

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

