"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

La defensora de derechos humanos venezolana Rocío San Miguel fue liberada este martes tras permanecer casi dos años detenida en Venezuela.

San Miguel fue trasladada a la embajada de España en Caracas, donde se reunió con sus familiares, antes de ser conducida al aeropuerto internacional de Maiquetía para abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Hermina Díaz, cuñada de la exprisionera política, confirmó que la familia pudo sostener una videollamada colectiva con San Miguel momentos antes de su partida.

VEA TAMBIÉN "Rocío fue liberada": abogada de Rocío San Miguel habla en NTN24 sobre el estado de salud de la activista venezolana tras ser excarcelada o

"Pudimos escuchar a Rocío San Miguel, contenta por su liberación y toda la familia también muy contenta por estar allí con ella reunida en esta liberación casi milagrosa", declaró Díaz desde Atlanta, Estados Unidos.

La liberación de San Miguel se produjo en el marco de un acuerdo de repatriación negociado a través de la embajada española.

Según explicó Díaz, debido a que San Miguel posee doble nacionalidad venezolana-española, debió salir del país como parte de las condiciones establecidas en las negociaciones. "Ella manifestó que era momentáneamente porque ella siente a Venezuela como su país de hecho natal y pues apenas pueda y estén todos los espacios ya posibles para regresar, lo hará de inmediato también", precisó la familiar.

Entre los familiares que pudieron reunirse con San Miguel en la embajada española se encontraban su hija Miranda, su hermano Miguel Ángel San Miguel, y su exesposo Víctor Díaz, padre de Miranda, según relató su cuñada.

Sobre su estado de salud, Mini Díaz aseguró que “físicamente se veía aceptable y bastante descompensada”.

"Obviamente debe haber estado muy afectada psicológicamente por todo lo que significa ese cautiverio tanto tiempo", agregó.

La cuñada de la exprisionera política destacó la fortaleza de San Miguel durante su detención. "Haber pasado dos años en cautiverio injusto y haber sufrido lo que inimaginablemente debe haber sufrido, tratándose de ella, sé que la crecieron, la agigantaron en su espíritu de lucha y de su amor por lo que ella manifestó siempre en pro de la defensa de los derechos humanos", afirmó.