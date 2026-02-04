NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Operación Lanza del Sur

Portaviones, buques, aeronaves y combatientes de élite: EE. UU. publica video de la permanencia de sus fuerzas desplegadas en el Caribe para la Operación Lanza del Sur

febrero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos X: @Southcom
Las fuerzas estadounidenses continúan combatiendo el narcotráfico en la región y exhibiendo su poderío militar, que han usado ya en varias ocasiones.

El Comando Sur de los Estados Unidos publicó este martes un video del Cuerpo de Marines en el que se ve el alto poderío militar del país norteamericano que permanece desplegado en el Caribe ateniendo prioridades de la Operación Lanza del Sur.

"Portaaviones, buques de guerra, aviones de combate de última generación, aeronaves avanzadas y combatientes de élite: la formidable Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur permanece desplegada en el Caribe para desmantelar redes criminales, combatir el narcoterrorismo y disuadir a actores maliciosos", escribió el Comando Sur.

En un video musicalizado de casi dos minutos que incluyó distintas transiciones se puede observar la variedad de tareas que las fuerzas estadounidenses ha realizado durante la misión, ordenada por la administración del presidente Donald Trump.

"Esta poderosa fuerza conjunta subraya el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la estabilidad regionales", agregó el Comando Sur en su publicación.

Asimismo, en el post se especificó que las fuerzas militares estadounidenses permanecen desplegadas en el área de responsabilidad. "Están apoyando la Operación Lanza del Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente Donald Trump es proteger la patria", recalcaron.

El operativo, cabe recordar, fue anunciado en noviembre por el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, para defender su país, "expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protegernos de las drogas que están matando a nuestra gente".

Para entonces, en su anuncio, el alto funcionario adelantó el interés de Estados Unidos en salvaguardar la seguridad de la región e indicó que "el hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos".

Las fuerzas estadounidenses no solo han exhibido su capacidad militar en varias ocasiones, sino que además han realizado una serie de operaciones aprovechando su presencia militar en el Caribe, que incluso se ha extendido también al Pacífico.

El 23 de enero el mismo Comando Sur confirmó su más reciente ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico en el que dos personas murieron y una sobrevivió, según información de inteligencia.

La ofensiva se sumó a una larga lista de ejecuciones contra presuntas narcolanchas a mar abierto y fue la primera desde el operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro, acusado por Washington de narcotráfico, entre otros delitos.

