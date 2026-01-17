NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
México

¿México va directo al autoritarismo?

enero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Empezará el debate en el congreso sobre la reforma electoral y la oposición señala al gobierno querer tener control de todo.

Momentos cruciales en la democracia de México; comienza el debate sobre la reforma electoral. La oposición dice que el país va al autoritarismo y que la presidente quiere tener el control de todo a lo que la mandataria Claudia Sheinbaum salió al paso y negó estas acusaciones.

o

Salvador Frausto, director de investigación de Milenio; Alberto Bello, periodista y analista; y Luis Miguel González, director editorial del Economista, analizaron este tema en la Mesa de Periodistas.

“Vamos en camino contrario al autoritarismo, esta reforma va a venir a coronar un sistema democrático en el cuál las mayorías van a tener una mayor representación en los poderes de nuestro país y fortalecerá varias cosas”, aseveró Frausto.

“Una reforma electoral que se vaya contra la oposición no tiene mucho futuro exitoso y ojalá la presidente se dé cuenta que tiene que salir de un consenso, aunque esto no sucederá. Me da miedo cuando se deja todo a las grandes mayorías porque estas también se pueden equivocar”, señaló Bello.

