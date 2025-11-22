NTN24
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Calentamiento Global

El planeta se calienta sin pausa: expertos piden acelerar una transición justa

noviembre 22, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Nuevos registros confirman que las temperaturas globales continúan en aumento por las crecientes emisiones contaminantes. De seguir esta tendencia, el calentamiento podría llegar a entre 2,3 y 2,5 °C en 2100, intensificando fenómenos extremos.

Las últimas mediciones muestran que India, China, Rusia e Indonesia impulsaron gran parte del aumento de emisiones en 2024, mientras que la Unión Europea fue el único gran bloque que logró reducirlas; para los científicos, el umbral de 1,5 °C podría superarse en los próximos años.

En la COP30 de Belén, Brasil, la sociedad civil presentó el Belém Action Mechanism, una propuesta para garantizar una transición energética justa. Según Itzel Morales Lagunes, directora de Comunidad en Climate Reality Project para América Latina, este mecanismo “busca que al dejar atrás los combustibles fósiles se incluya a las comunidades más afectadas, con coordinación, intercambio de conocimientos y recursos suficientes para lograrlo”.

o

Morales destaca que la participación ciudadana es clave: “Muchas personas en comunidades pequeñas pueden cambiar al mundo, entre más se involucre la gente, más fácil será movilizar a los gobiernos”.

Climate Reality ha capacitado a más de 50.000 personas en el mundo y este año impulsa la campaña El gas fósil no es transición, es retraso. “Cada proyecto de gas fósil libera metano, destruye ecosistemas y retrasa la verdadera transición”, afirma Morales.

Pese al escenario preocupante, la especialista mantiene el optimismo: “Sin el Acuerdo de París estaríamos peor. Ver a juventudes, trabajadores y comunidades tomando acción nos da esperanza”. También subraya el rol esencial de los pueblos indígenas en la protección de bosques y selvas como el Amazonas.

Temas relacionados:

Calentamiento Global

Medio Ambiente

Cambio Climático

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Yon Goicoechea | Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por solicitar "intervención militar" en Venezuela

Medicina legal Ecuador | Foto: EFE
Ecuador

Diez presos murieron por tuberculosis en un centro penitenciario en Ecuador

Gustavo Petro - EFE
Huracán Melissa

Cuestionan en redes sociales polémico mensaje del presidente Petro: “Huracanes que defienden el Caribe”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

El clásico en español que interpretó Dua Lipa en Chile que ilusiona a los aficionados colombianos de Shakira

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Gianni Infantino saludando al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo | Foto: AFP
Presidente de la FIFA

Presidente de la FIFA sobre la selección Colombia: “va a ser uno de los favoritos del Mundial”

Yon Goicoechea | Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por solicitar "intervención militar" en Venezuela

Shakira - EFE
Shakira

"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

Fotografía del Sol - NASA
Tormenta solar

Advierten efectos en la Tierra por tormenta geomagnética que golpeará el planeta en las próximas horas

Medicina legal Ecuador | Foto: EFE
Ecuador

Diez presos murieron por tuberculosis en un centro penitenciario en Ecuador

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre