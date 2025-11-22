El planeta se calienta sin pausa: expertos piden acelerar una transición justa

Las últimas mediciones muestran que India, China, Rusia e Indonesia impulsaron gran parte del aumento de emisiones en 2024, mientras que la Unión Europea fue el único gran bloque que logró reducirlas; para los científicos, el umbral de 1,5 °C podría superarse en los próximos años.

En la COP30 de Belén, Brasil, la sociedad civil presentó el Belém Action Mechanism, una propuesta para garantizar una transición energética justa. Según Itzel Morales Lagunes, directora de Comunidad en Climate Reality Project para América Latina, este mecanismo “busca que al dejar atrás los combustibles fósiles se incluya a las comunidades más afectadas, con coordinación, intercambio de conocimientos y recursos suficientes para lograrlo”.

Morales destaca que la participación ciudadana es clave: “Muchas personas en comunidades pequeñas pueden cambiar al mundo, entre más se involucre la gente, más fácil será movilizar a los gobiernos”.

Climate Reality ha capacitado a más de 50.000 personas en el mundo y este año impulsa la campaña El gas fósil no es transición, es retraso. “Cada proyecto de gas fósil libera metano, destruye ecosistemas y retrasa la verdadera transición”, afirma Morales.

Pese al escenario preocupante, la especialista mantiene el optimismo: “Sin el Acuerdo de París estaríamos peor. Ver a juventudes, trabajadores y comunidades tomando acción nos da esperanza”. También subraya el rol esencial de los pueblos indígenas en la protección de bosques y selvas como el Amazonas.