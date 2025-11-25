NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Navegantes del Magallanes

Fanático de Magallanes encaró a los peloteros por seguidilla de malos resultados: "20 innings y no hacen una carrera, no les da pena, no sienten la camiseta"

noviembre 25, 2025
Por: Nucho Martínez
Estadio José Bernardo Pérez (Carabobo, Venezuela) / Fanático de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Estadio José Bernardo Pérez (Carabobo, Venezuela) / Fanático de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Hasta el momento, 'la nave turca' se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de la LVBP.

Un fanático de los Navegantes del Magallanes se hizo viral en su país luego de reclamarle a los peloteros tras la derrota de ‘la nave turca’ ante los Tiburones de La Guaira la noche del pasado sábado.

o

En imágenes se ve al aficionado totalmente indignado por la seguidilla de malos resultados que registra la novena de Valencia, Carabobo.

"20 innings y no hacen una carrera... no les da pena... ¿O no les duele la camiseta?", cuestionó el fanático.

Los Navegantes del Magallanes se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

  • 1-Águilas del Zulia
  • 2-Tigres de Aragua (0.5 de diferencia).
  • 3-Caribes de Anzoátegui (2.5).
  • 4-Cardenales de Lara (3).
  • 5-Bravos de Margarita (3)
  • 6-Tiburones de La Guaira (4).
  • 7-Leones del Caracas (4).
  • 8-Navegantes del Magallanes (7).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

o

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

o

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

Navegantes del Magallanes

LVBP

Béisbol

Béisbol venezolano

Fanáticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

Carlo Ancelotti y Neymar | Foto: EFE
Neymar

Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

Fanáticos angoleños presentes en la llegada de la Selección de Argentina a Luanda / Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: X / EFE
Messi

Angola se rinde ante Messi: Video registra cómo Luanda enloqueció por la llegada del 'GOAT' argentino

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Foto: Sputnik
Despliegue militar de Estados Unidos

Rusia reitera que apoyará a Maduro ante cualquier agresión: "Mantenemos un contacto estrecho y constante"

Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
Ministro de Defensa de Colombia

Ministro de Defensa de Colombia se refirió a los bombardeos en los que murieron 15 menores: "No hubo nada ilegal"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Transición democrática

Organización de derechos humanos detalla lo que debe pasar en los primeros 100 días tras un cambio político que posibilite una transición democrática en Venezuela

Ataque en el Pacífico Oriental - Foto X @SecWar
Narcolancha

Estados Unidos revela imágenes de dos nuevos ataques acontecidos el domingo contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

Cinta de seguridad en Colombia - Foto de referencia EFE
Captura

Taxista, bajo efectos del licor, perdió el control de su vehículo y arrolló a 11 personas en Bogotá; ya fue capturado

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Accidente de autobús en Estocolmo | Foto: EFE
Accidente de autobús

Al menos tres personas murieron tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre