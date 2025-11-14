NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Billie Eilish

Billie Eilish tildó a Elon Musk de “patético cobarde” por estar cerca de convertirse en el primer trillonario del mundo

noviembre 14, 2025
Por: Diana Pérez
Billie Eilish y Elon Musk | Foto: EFE
Billie Eilish y Elon Musk | Foto: EFE
No es la primera vez que Billie señala a los multimillonarios y cuestiona el uso que le dan a su patrimonio.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La cantautora estadounidense Billie Eilish se encuentra en el ojo del huracán tras catalogar al magnate sudafricano Elon Musk de “patético” y “cobarde”.

La intérprete de ‘Birds of a Feather’ cuestionó la acumulación de riqueza del dueño de Tesla y cómo no usa ese dinero para generar un impacto positivo en el mundo.

Desde su cuenta de Instagram, la ganadora de 9 premios Grammy, compartió en sus historias unas imágenes que explican lo que podría hacer el magnate con su riqueza.

En dichas fotos se explica que con la fortuna de Musk se podría acabar con la hambruna mundial, así como también serviría para ayudar a reconstruir zonas devastadas por el conflicto.

Luego de publicar las imágenes, la cantante apuntó contra el dueño de Tesla diciendo: “maldito patético perro cobarde”.

Esto porque Musk está a nada de convertirse en el primer trillonario del mundo después de que Tesla aprobara un paquete salarial que sobrepasarían los mil millones de dólares.

o

Sin embargo, no es la primera vez que Billie señala a los multimillonarios y cuestiona el uso que le dan a su patrimonio.

Durante la ceremonia en la que fue honrada con el premio a la ‘Innovación’ otorgado por la revista Wall Street Journal, Eilish se refirió a este tema.

En su discurso, la artista denunció la desigualdad económica que hay en el mundo y les solicitó a los multimillonarios compartir su riqueza.

La intérprete de ‘Lunch’ comentó: “Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca”.

“Si tienes dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan”, puntualizó.

La compositora, de 23 años, cuestionó el que algunos de sus colegas o celebridades sean ricos: “Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender”.

Y pidió que regalen su dinero para ayudar a los demás, un consejo por el que le llovieron fuertes críticas.

Algunos internautas la trataron de “hipócrita” por criticar a los multimillonarios cuando ella también hace parte de ese sector.

“El epítome del activismo performativo”, “Millonarios quejándose de los multimillonarios me dan una gracia”, “Creo que a nadie le importa, excepto a los estadounidenses con su falsa indignación”, “La parcera hablando como si se ganara al mes un salario mínimo”, son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Billie Eilish

Elon Musk

Tesla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira - EFE
Shakira

Los dos consejos clave que Shakira le dio a su sobrino para que triunfe en el mundo de la música

Juanes | Foto: EFE
Juanes

El colombiano Juanes fue reconocido como el artista más influyente del rock latino del siglo XXI

Ace Frehley o 'The Spaceman', guitarrista original de la banda Kiss / FOTO: EFE
Muerte

Luto en el rock: murió a los 74 años Ace Frehley, el legendario guitarrista del grupo Kiss

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Leyenda del Manchester United, Paul Scholes | Foto: EFE
Manchester United

Leyenda del Manchester United y la selección de Inglaterra dejó su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Me costó semanas poder hablarlo”

Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Béisbol venezolano

Estos son los tres beisbolistas venezolanos que han muerto en el último mes

Foto del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP) - AFP
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno Trump reducirá la ayuda alimentaria para millones de personas debido a la parálisis presupuestal

América se enfrentará con Cali en la fecha 16 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán los equipos vallecaucanos meterse dentro de los ocho? El clásico caleño se tomará la fecha 16 del FPC

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre