Billie Eilish tildó a Elon Musk de “patético cobarde” por estar cerca de convertirse en el primer trillonario del mundo

La cantautora estadounidense Billie Eilish se encuentra en el ojo del huracán tras catalogar al magnate sudafricano Elon Musk de “patético” y “cobarde”.

La intérprete de ‘Birds of a Feather’ cuestionó la acumulación de riqueza del dueño de Tesla y cómo no usa ese dinero para generar un impacto positivo en el mundo.

Desde su cuenta de Instagram, la ganadora de 9 premios Grammy, compartió en sus historias unas imágenes que explican lo que podría hacer el magnate con su riqueza.

En dichas fotos se explica que con la fortuna de Musk se podría acabar con la hambruna mundial, así como también serviría para ayudar a reconstruir zonas devastadas por el conflicto.

Luego de publicar las imágenes, la cantante apuntó contra el dueño de Tesla diciendo: “maldito patético perro cobarde”.

Esto porque Musk está a nada de convertirse en el primer trillonario del mundo después de que Tesla aprobara un paquete salarial que sobrepasarían los mil millones de dólares.

Sin embargo, no es la primera vez que Billie señala a los multimillonarios y cuestiona el uso que le dan a su patrimonio.

Durante la ceremonia en la que fue honrada con el premio a la ‘Innovación’ otorgado por la revista Wall Street Journal, Eilish se refirió a este tema.

En su discurso, la artista denunció la desigualdad económica que hay en el mundo y les solicitó a los multimillonarios compartir su riqueza.

La intérprete de ‘Lunch’ comentó: “Estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita ayuda más que nunca”.

“Si tienes dinero, les recomiendo que lo usen para buenas causas, tal vez para ayudar a quienes lo necesitan”, puntualizó.

La compositora, de 23 años, cuestionó el que algunos de sus colegas o celebridades sean ricos: “Si son multimillonarios, ¿por qué lo son? Sin ánimo de ofender”.

Y pidió que regalen su dinero para ayudar a los demás, un consejo por el que le llovieron fuertes críticas.

Algunos internautas la trataron de “hipócrita” por criticar a los multimillonarios cuando ella también hace parte de ese sector.

“El epítome del activismo performativo”, “Millonarios quejándose de los multimillonarios me dan una gracia”, “Creo que a nadie le importa, excepto a los estadounidenses con su falsa indignación”, “La parcera hablando como si se ganara al mes un salario mínimo”, son algunos de los comentarios.