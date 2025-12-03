Messi y Müller se vuelven a ver las caras, esta vez en la final de la MLS: las estadísticas están a favor del futbolista alemán

El Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, será la sede del partido final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

El esperado compromiso, que se desarrollará el próximo sábado 6 de diciembre, tiene como protagonistas a dos experimentados futbolistas: Lionel Messi y Thomas Müller.

¿Cómo llegan ambos equipos a la final?

El Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025, al vencer al New York City FC (5-1) el pasado 29 de noviembre. Este supone el primer título de conferencia en la historia de ‘las garzas’.

El cuadro que dirige el argentino Javier Mascherano avanzó a la final de la MLS Cup, donde se enfrentará al Whitecaps, ganador de la Conferencia Oeste, para definir al campeón absoluto de la liga norteamericana.

Por su parte, los comandados por el DT danés, Jesper Sørensen, se aseguraron su lugar en la final al ganar la Conferencia Oeste tras derrotar a San Diego por 3-1.

Estadísticas entre Messi y Müller en finales:

Esta no es la primera ocasión que Messi y Müller se miden en un partido decisivo. Lo han hecho ya varias veces a nivel de clubes y selección. El jugador teutón, en ese orden de ideas, domina el historial contra el rosarino.

2010 : Cuartos de final del Mundial - Argentina 0-4 Alemania: Ganó Müller.

: - Argentina 0-4 Alemania: 2012/13 - Semifinales de Champions League - Bayern de Múnich vs. FC Barcelona (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

- - Bayern de Múnich vs. FC Barcelona (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): 2014 - Final del Mundial - Alemania 1-0 Argentina: Ganó Müller.

- Alemania 1-0 Argentina: 2014/15 - Semifinales de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo español): Ganó Messi.

- FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo español): 2019/20 - Cuartos de final de Champions League - FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

- FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): 2022/23 - Octavos de final de Champions League - PSG vs. Bayern de Múnich (resultado global de la serie ida y vuelta a favor del equipo alemán): Ganó Müller.

Lo que le pone aún más interés a este duelo, es que, por primera vez en su historia, los dos equipos disputarán la final de la MLS Cup.