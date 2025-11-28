País que autorizó a EE.UU. a usar su principal aeropuerto y una base aérea para el despliegue en el Caribe anunció una operación conjunta en el mar contra una embarcación

República Dominicana, que autorizó a Estados Unidos a usar su principal aeropuerto y una base aérea, anunció el decomiso de un importante cargamento de drogas y el arresto de tres hombres, en el marco de una operación conjunta con el país norteamericano que tiene fuerzas desplegadas en el Caribe.

VEA TAMBIÉN El régimen de Maduro intensifica su vigilancia en el segundo estado más pobre de Venezuela ante la contundente advertencia de Trump y los ataques en el Caribe y el Pacífico o

Así lo informó este viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que precisó que la embarcación transportaba "1.497 paquetes presumiblemente cocaína", con un peso de más de 1,5 toneladas.

El decomiso se produjo después de más de 12 horas de persecución al navío "a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, municipio de Baní", a unos 65 kilómetros de la capital, Santo Domingo.

Aunque el origen de la embarcación no está claro, fuentes dominicanas consultadas por la agencia de noticas AFP indicaron que salió de América del Sur. "Es muy difícil para nosotros determinar de qué lado salió, pero es de Sudamérica", aseguró.

En medio del operativo, las autoridades arrestaron a tres hombres, dos dominicanos y un colombiano, según detalló la DNCD. Se trataría del mayor cargamento interceptado en lo que va corrido del año en República Dominicana.

La noticia se conoce a pocos días de que el país caribeño autorizará a Washington a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para su despliegue en el Caribe contra los carteles de la droga, que el régimen de Venezuela asegura que se trata de un pretexto para sacar Nicolás Maduro del poder y apoderarse del petróleo y los recursos naturales.

Las operaciones de Estados Unidos en el Caribe se lanzaron en agosto, poco después de acusar a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, que fue calificado el lunes como una organización terrorista.

Desde septiembre, Estados Unidos ha atacado a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes y ha realizado ejercicios militares en Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela.