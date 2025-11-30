NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Pese a advertencia de Trump por el espacio aéreo, el régimen de Maduro anunció que iba a investigar el bombardeo de narcolanchas en el Caribe

noviembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Cabezas del régimen venezolano: Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López-Foto: EFE
El régimen venezolano mencionó que se reunirán para establecer estrategias de apoyo a los familiares de venezolanos que hayan muerto en dichas operaciones.

En medio de la presión que ejerce la administración de Donald Trump sobre el régimen de Maduro al advertir que el espacio aéreo venezolano estaba cerrado en su totalidad, el presidente de la Asamblea Nacional de la dictadura, Jorge Rodríguez, anunció que iniciarán una investigación sobre el bombardeo de lanchas en el Caribe.

A través de una rueda de prensa, Rodríguez explicó que activarán a la Fiscalía del régimen para “respaldar” a los familiares de los venezolanos que han fallecido en los bombardeos que Estados Unidos ha realizado en contra de las narcolanchas que han transitado en el mar Caribe.

Además, mencionó que se reunirán para establecer estrategias de apoyo a los familiares de venezolanos que hayan muerto en dichas operaciones señalando que supuestamente fueron “ejecuciones extrajudiciales”.

En la misma línea, Jorge Rodríguez argumentó que los casos relacionados con Venezuela en el mar Caribe “solo se activan cuando CNN o The Washington Post publican”, pero omitió la cantidad de denuncias que tiene el régimen en diferentes medios sobre desapariciones y presos políticos.

Asimismo, Rodríguez se refirió a la advertencia de Trump sobre el espacio aéreo venezolano y señaló directamente a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de, según ellos, respaldar las acciones del gobierno de Estados Unidos.

“Por cierto, toda esa gente que está durmiendo en el aeropuerto de Barajas que se acuerden que fue María Corina Machado la que solicitó que se dieran este tipo de acciones”, arremetió.

El anuncio del régimen de Maduro ocurre en un momento clave en la lucha de Estados Unidos contra de el narcotráfico en la región luego de que declararan al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Un reciente informa del diario The New York Times explicó que Maduro y Trump habrían tenido una llamada por teléfono días atrás, en la que el mandatario estadounidense habría advertido que multiplicaría las acciones militares si el dictador no abandonaba el palacio de Miraflores en el corto plazo.

Posteriormente la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" si sobrevolaban el espacio aéreo venezolano.

