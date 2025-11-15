NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Deshielo

Colapsa la mitad del glaciar Hektoria en la Antártida: la ciencia alerta sobre un derretimiento sin precedentes

noviembre 15, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En apenas dos meses, la mitad del glaciar Hektoria desapareció en el este de la Antártida. Científicos advierten que un colapso así no tiene antecedentes desde la Edad de Hielo. Expertos alertan que este fenómeno podría acelerar el aumento del nivel del mar y modificar los pronósticos climáticos globales.

Según la investigación publicada en la revista Nature Geoscience, el glaciar perdió 8.2 kilómetros de masa de hielo y una superficie de 115 kilómetros cuadrados se redujo drásticamente. Además, se detalla que movimientos sísmicos bajo la llanura de hielo provocaron que una parte del glaciar comenzara a flotar, desencadenando la ruptura y el desprendimiento acelerado de enormes bloques de hielo.

Los investigadores sostienen que no existe registro alguno de un derretimiento tan rápido y tan extenso desde la última Edad de Hielo, lo que convierte a este evento en una señal de alarma para toda la comunidad científica. Expertos advierten que, si glaciares más grandes de la Antártida llegaran a colapsar de manera similar, las consecuencias serían devastadoras para las regiones costeras del planeta.

o

En conversación con Clic Verde de NTN24, Javier Dávalos, líder de política climática de The Climate Reality Project América Latina, señaló que el colapso del glaciar es una muestra del deterioro acelerado del planeta.

“El derretimiento de los glaciares es solo una de las consecuencias del cambio climático, a eso debemos sumar las grandes sequías, los incendios forestales, las inundaciones y el aumento del poder de los huracanes y las tormentas. Todos estos fenómenos afectan directamente la vida de las personas y sus derechos humanos”, afirmó Dávalos.

El especialista recordó que este año se cumplen 10 años del Acuerdo de París, el tratado internacional que busca limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales.

“Estamos iniciando la tercera ronda de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, cada país debe definir sus acciones para reducir emisiones y adaptarse. La COP 30 en Belém es clave para renovar el compromiso con la ciencia y con la cooperación internacional”, agregó.

El colapso del glaciar Hektoria es más que un fenómeno geográfico: es un síntoma visible de la crisis climática global. Para la comunidad científica y los líderes ambientales, representa una advertencia contundente de que el tiempo de actuar es ahora.

“El negacionismo climático ya no tiene lugar, la ciencia nos marca el camino, y debemos reducir las emisiones de forma acelerada si queremos preservar la vida como la conocemos”, concluyó Dávalos.

