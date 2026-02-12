El presidente Gustavo Petro asegura que Colombia importará gas venezolano "más barato"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció en medio de un acto en el municipio de Chaparral en el departamento del Tolima, el miércoles, que su país importará gas venezolano a un menor precio.

“Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, declaró Petro durante el acto de Gobierno en Tolima.

Petro afirmó, tras su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, que había planteado que la empresa colombiana Ecopetrol participara en la reactivación económica de Venezuela.

"Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol” participe, indicó entonces en entrevista a Caracol Radio.

El Gobierno de Estados Unidos, tras la captura de Maduro, ha anunciado su intención de reactivar el sector energético en Venezuela con acuerdos que incluyen a empresas petroleras y a la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

En este sentido Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético”. Además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha publicado detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.