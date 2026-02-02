NTN24
NFL

La NFL expandirá su presencia internacional en el 2026 por fuera de EE. UU.: esta es la nueva ciudad sudamericana que acogerá uno de los partidos

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
NFL - Foto de referencia de EFE
NFL - Foto de referencia de EFE
La próxima temporada tiene previsto organizar ocho partidos fuera de Estados Unidos, uno más que en la actual campaña.

Este lunes, la NFL reveló las nuevas ciudades elegidas para organizar partidos de la liga regular de fútbol americano de la próxima temporada.

Es su afán por expandir este deporte a nuevos mercados, la NFL parece dar un paso más allá.

La próxima temporada tiene previsto organizar ocho partidos fuera de Estados Unidos, uno más que en la actual campaña.

Rio de Janeiro albergará por primera vez un partido de la NFL, en el Maracaná, luego de que en 2024 y 2025 se celebrasen partidos en Sao Paulo.

Brasil, con su enorme mercado de más de 200 millones de habitantes, tiene una base de 36 millones de aficionados de la liga estadounidense, según estimaciones de la propia competición.

Es el segundo país con mayor número de seguidores de la NFL fuera de Estados Unidos, tras México, con 48 millones.

Madrid, que se estrenó el pasado noviembre en España con el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el remodelado Santiago Bernabéu, repetirá el próximo año.

París, en el Stade de France, organizará por primera vez un partido de la NFL, que también echará las redes en Oceanía con un primer encuentro en Melbourne.

"París es una de las grandes capitales deportivas y culturales del mundo, conocida por su éxito en la celebración de grandes eventos internacionales", destacó el comisario de la NFL, Roger Goodell, citado en el comunicado.

Tres partidos serán organizados en Londres, uno de los principales mercados internacionales de la NFL, y un último en Múnich.

Desde que comenzaron a disputarse partidos de la NFL fuera del territorio estadounidense, se han celebrado ya 62 partidos en el extranjero, lo que "demuestra nuestra continua ambición de crecimiento a nivel mundial", añadió Goodell.

En la temporada que cierra el próximo domingo con el LX Super Bowl, entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, Dublin, Londres por partida doble, Berlín, Madrid y Sao Paulo recibieron juegos.

