Jueves, 15 de enero de 2026
Tras encuentro con Trump en la Casa Blanca, María Corina Machado adelanta reunión con legisladores estadounidenses en el Senado

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder democrática venezolana se reúne en una de las salas del Capitolio con 14 miembros del legislativo estadounidense.

Tras reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, adelanta un encuentro con legisladores estadounidenses en el Senado.

o

Es una de las actividades que estaba prevista en la agenda de Machado tras su llegada a Washington DC. En sí, la líder democrática venezolana se reúne en una de las salas del Capitolio con 14 miembros del legislativo estadounidense.

En el lugar hacen presencia senadores de los partidos Republicano y Demócrata, como Rick Scott y Rubén Gallego, quienes dialogan con la Premio Nobel de Paz.

María Corina Machado salió de Venezuela en diciembre luego de permanecer casi un año en la clandestinidad y gracias al apoyo logístico de Estados Unidos.

o

Tras recibir el premio Nobel en Oslo, Noruega, la líder de la oposición venezolana ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma y recientemente con Trump.

Aunque se espera que Machado ofrezca una conferencia de prensa para entregar detalles de su encuentro con el mandatario republicano, al salir de la Casa Blanca dijo: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

