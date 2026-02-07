NTN24
El Puma

Histórico registro en video de un Puma en el sur del Tolima, Colombia

febrero 7, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un registro inédito de un puma (Puma concolor) en las montañas del sur del Tolima marca un avance significativo para la investigación científica y la conservación de la fauna silvestre en Colombia. El hallazgo, realizado por un grupo de monitoreo comunitario, aporta nueva información sobre la presencia, distribución y comportamiento de uno de los grandes felinos más importantes del continente.

El avistamiento fue documentado en el municipio de San Antonio, al sur del departamento del Tolima en Colombia, por el colectivo comunitario Los Rupícolas, en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Se trata del primer registro en video de esta especie en la región montañosa del Tolima, un hecho considerado clave para el fortalecimiento del conocimiento científico sobre los grandes felinos en Colombia.

o

En las imágenes se aprecia un ejemplar en aparente buen estado de salud, con su característica contextura musculosa, cabeza pequeña y orejas redondeadas, rasgos propios del segundo felino más grande del continente americano, después del jaguar.

Para Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, este hallazgo representa una oportunidad clave para la ciencia y la gestión ambiental.

o

“Este registro contribuye a ampliar el conocimiento sobre los hábitos de la especie, facilita nuevos estudios poblacionales y ayuda a definir corredores biológicos en la región andina del Tolima”, explicó la funcionaria.

La directora destacó que el puma cumple un papel esencial como depredador tope en la cadena alimenticia, ayudando a mantener el equilibrio de los ecosistemas en páramos, bosques andinos, selvas y sabanas del país.

Aunque el puma no se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como una especie de preocupación menor a nivel global, mientras que en Colombia su estado es de casi amenaza, debido a presiones como la deforestación, la expansión agropecuaria, la fragmentación del hábitat y los conflictos con actividades humanas.

“Las amenazas incluyen la pérdida de hábitat, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y los conflictos entre comunidades, ganaderos y fauna silvestre. Por eso es fundamental fortalecer las acciones de conservación”, agregó Alfonso.

Desde 2018, Cortolima ha implementado un sistema de cámaras trampa dentro de la Red OTUS de monitoreo de biodiversidad, apoyándose en la estrategia Guambito, que involucra a jóvenes y grupos comunitarios en el seguimiento de especies silvestres.

El registro del puma no solo confirma la riqueza natural del Tolima, sino que también refuerza la necesidad de proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar nuevas áreas de conservación en Colombia.

