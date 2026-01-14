NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Colombia

"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Yeison Jiménez tras su fallecimiento
El cantante colombiano Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La hermana del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez compartió una fotografía del ataúd del intérprete de ‘Destino final’, acompañado de un mensaje cargado de dolor y esperanza tras su partida.

En sus palabras, manifestó su gran amor por él e incluso indicó que seguirá pensando que está de gira y que "regresará muy pronto a casa con su familia".

“Yo voy a pensar que estás de gira y volverás a casa con tu familia y nosotros que tanto te amamos. No demores Yei que te estamos extrañando mucho”, indicó.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

o

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, su equipo y su familia confirmaron un homenaje en su honor.

El cantante recibirá un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles, con acceso al público y aficionados de su música.

El ingreso al homenaje se realizará en doble jornada: la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

La apertura de puertas será a las 12:00 del mediodía y el cierre del homenaje a las 10:00 de la noche.

Temas relacionados:

Colombia

Cantante

Muerte

Homenaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Más de Entretenimiento

Ver más
Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

"No tengo planes de hacerlo": así respondió con ironía Édgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8’, tras rumores sobre su supuesto fallecimiento

Shakira - AFP
Shakira

Shakira se sincera acerca de si se arrepiente del éxito que sacó con Bizarrap en el que lanza pullas a Gerard Piqué

Aura Cristina Geinthner en On the Road
On the Road

Aura Cristina Geithner, la actriz colombiana con reconocimiento internacional que hoy incursiona en la música

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados - Foto Ejército Nacional
Ejército de Colombia

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure - Foto: AFP
Música

Guitarrista y tecladista de la legendaria banda británica The Cure falleció a los 65 años

Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia confirma partidos amistosos con potencias europeas para preparar el Mundial de 2026

Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

"No tengo planes de hacerlo": así respondió con ironía Édgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8’, tras rumores sobre su supuesto fallecimiento

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez contradice a Trump nuevamente: "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo"

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil y Uruguay

Juan Caguaripano liderando la llamada Operación David Carabobo | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Hubo torturas con electricidad": el duro testimonio del padre del preso político Juan Carlos Caguaripano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre