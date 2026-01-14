"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

La hermana del fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez compartió una fotografía del ataúd del intérprete de ‘Destino final’, acompañado de un mensaje cargado de dolor y esperanza tras su partida.

En sus palabras, manifestó su gran amor por él e incluso indicó que seguirá pensando que está de gira y que "regresará muy pronto a casa con su familia".

“Yo voy a pensar que estás de gira y volverás a casa con tu familia y nosotros que tanto te amamos. No demores Yei que te estamos extrañando mucho”, indicó.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

Días después de su muerte y en medio del dolor que ha generado su partida, su equipo y su familia confirmaron un homenaje en su honor.

El cantante recibirá un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles, con acceso al público y aficionados de su música.

El ingreso al homenaje se realizará en doble jornada: la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

La apertura de puertas será a las 12:00 del mediodía y el cierre del homenaje a las 10:00 de la noche.