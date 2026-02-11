Petroleros de la flota fantasma de Irán genera alerta ante un eventual riesgo de desastre ambiental, según el portal Pole Star Global

La organización de tecnología e inteligencia marítima, Pole Star Global, alertó que la flota clandestina de petróleos iraníes representa un grande riesgo de desastre ecológico en mares internacionales.

Estiman que el riesgo ecológico puede ser superado incluso por el episodio del derrame de petróleo de Exxon Valdez, el 24 de marzo de 1989. El costo por limpiar el desastre ecológico provocado por el buque puede llegar a estar entre 860 millones de dólares y los 1,600 millones de dólares.

La organización Pole Star Global evaluó 29 buques iraníes que desactivaron sus sistemas de identificación satelital después de que Estados Unidos incautara por primera vez un petrolero venezolano en diciembre.

Según analistas de la organización, “la mitad de ellos tenían una vida útil de más de 20 años” sin embargo presentan un mantenimiento “deficiente” y estima que incumplen “las normas internacionales de seguridad”.

En ese orden de ideas, ante un eventual percance marítimo por parte de los buques clandestinos iraníes, esto desataría mortalidad masiva de fauna marina, y contaminación entre 800 y 1.600 kilómetros de litoral y un impacto “grave” en la salud.

Los 29 buques analizados los categorizaron en “riesgo extremo”, algunos con más de 25 y 30 años de antigüedad, asimismo, revelaron que “los petroleros de la flota de sombra solían no estar asegurados”, consecuencia que, ante un eventual derrame, el costo de la limpieza recaería en el país donde ocurra el desastre.

Flotas de petróleos en las sombras

De acuerdo con el reporte, Rusia cuenta con la mayor flota de petroleros en la sombra, hace poco en el 2024 dos petroleros rusos envejecidos provocaron un vertido en el Mar Rojo.

Situaciones como estas mantienen en alerta a los expertos, Saleem Khan, jefe de datos y analista en el informe de la organización estimo que la flota de sombra de Irán tenia los “petroleros más antiguos vistos en cualquiera de las flotas”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Océano, Mark Spalding dijo que la “flota fantasma de Irán representa una amenaza ambiental significativa y creciente”.

“La pregunta no es si ocurrirá un incidente grave, sino cuándo y qué comunidades costeras y ecosistemas marinos pagarán las consecuencias de un sistema de transporte marítimo diseñado para evadir la rendición de cuentas", añadió.

Finalmente, el análisis de Pole Star Global concluyó asegurando que “la falta seguros occidentales y los reducidos estándares de mantenimiento bajo las sanciones crea un riesgo elevado de daños ambientales catastróficos”.