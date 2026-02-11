NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Buque petrolero

Petroleros de la flota fantasma de Irán genera alerta ante un eventual riesgo de desastre ambiental, según el portal Pole Star Global

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Los buques de la flota fantasma emplean prácticas engañosas como banderas falsas, propiedad falsa y rastreo satelital AIS bloqueado o falsificado.

La organización de tecnología e inteligencia marítima, Pole Star Global, alertó que la flota clandestina de petróleos iraníes representa un grande riesgo de desastre ecológico en mares internacionales.

Estiman que el riesgo ecológico puede ser superado incluso por el episodio del derrame de petróleo de Exxon Valdez, el 24 de marzo de 1989. El costo por limpiar el desastre ecológico provocado por el buque puede llegar a estar entre 860 millones de dólares y los 1,600 millones de dólares.

La organización Pole Star Global evaluó 29 buques iraníes que desactivaron sus sistemas de identificación satelital después de que Estados Unidos incautara por primera vez un petrolero venezolano en diciembre.

Según analistas de la organización, “la mitad de ellos tenían una vida útil de más de 20 años” sin embargo presentan un mantenimiento “deficiente” y estima que incumplen “las normas internacionales de seguridad”.

En ese orden de ideas, ante un eventual percance marítimo por parte de los buques clandestinos iraníes, esto desataría mortalidad masiva de fauna marina, y contaminación entre 800 y 1.600 kilómetros de litoral y un impacto “grave” en la salud.

Los 29 buques analizados los categorizaron en “riesgo extremo”, algunos con más de 25 y 30 años de antigüedad, asimismo, revelaron que “los petroleros de la flota de sombra solían no estar asegurados”, consecuencia que, ante un eventual derrame, el costo de la limpieza recaería en el país donde ocurra el desastre.

Flotas de petróleos en las sombras

De acuerdo con el reporte, Rusia cuenta con la mayor flota de petroleros en la sombra, hace poco en el 2024 dos petroleros rusos envejecidos provocaron un vertido en el Mar Rojo.

Situaciones como estas mantienen en alerta a los expertos, Saleem Khan, jefe de datos y analista en el informe de la organización estimo que la flota de sombra de Irán tenia los “petroleros más antiguos vistos en cualquiera de las flotas”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Océano, Mark Spalding dijo que la “flota fantasma de Irán representa una amenaza ambiental significativa y creciente”.

“La pregunta no es si ocurrirá un incidente grave, sino cuándo y qué comunidades costeras y ecosistemas marinos pagarán las consecuencias de un sistema de transporte marítimo diseñado para evadir la rendición de cuentas", añadió.

Finalmente, el análisis de Pole Star Global concluyó asegurando que “la falta seguros occidentales y los reducidos estándares de mantenimiento bajo las sanciones crea un riesgo elevado de daños ambientales catastróficos”.

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

