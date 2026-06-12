El ruso ya no es una lengua protegida en Ucrania, ¿ahora no se puede hablar?: esto implica la medida

Este viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sancionó una ley que le quita al idioma ruso su condición de lengua protegida en el país, donde se habla y sigue siendo la principal lengua en una parte de la población.

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Aunque la medida no convierte en ilegal el ruso en territorio ucraniano, el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza.

"El presidente de Ucrania ha firmado la ley (...) una decisión importante para proteger el espacio lingüístico ucraniano y cumplir con nuestras obligaciones europeas", declaró en Facebook el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Stefanchuk añadió que "la lengua de un Estado agresor no puede beneficiarse de instrumentos de protección", Además, invocó "la justicia y la seguridad lingüística de Ucrania".

Ahora bien, con la firma de la ley se le retira al idioma ruso las protecciones previstas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado del Consejo de Europa que el Gobierno había ratificado.

De acuerdo con cifras oficiales, el idioma ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de que estallara la guerra con Rusia, especialmente en la zonas del este y el sur del país.

Sin embargo, las encuestas indican que su uso se ha reducido desde el inicio de la invasión de 2022.

Es de subrayar que la situación real es difícil de estimar, debido a que Rusia ocupa el 19% del territorio ucraniano.

Las tensiones por el estatus del ruso habían sido una de las principales causas de la rebelión separatista que fue impulsada por Moscú en el este de Ucrania en 2014.