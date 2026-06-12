NTN24
Viernes, 12 de junio de 2026
Viernes, 12 de junio de 2026
Rusos

El ruso ya no es una lengua protegida en Ucrania, ¿ahora no se puede hablar?: esto implica la medida

junio 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Idioma ruso - Canva
Idioma ruso - Canva
De acuerdo con cifras oficiales, el idioma era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana.

Este viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sancionó una ley que le quita al idioma ruso su condición de lengua protegida en el país, donde se habla y sigue siendo la principal lengua en una parte de la población.

TE PUEDE INTERESAR:

Aunque la medida no convierte en ilegal el ruso en territorio ucraniano, el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza.

o

"El presidente de Ucrania ha firmado la ley (...) una decisión importante para proteger el espacio lingüístico ucraniano y cumplir con nuestras obligaciones europeas", declaró en Facebook el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Stefanchuk añadió que "la lengua de un Estado agresor no puede beneficiarse de instrumentos de protección", Además, invocó "la justicia y la seguridad lingüística de Ucrania".

Ahora bien, con la firma de la ley se le retira al idioma ruso las protecciones previstas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado del Consejo de Europa que el Gobierno había ratificado.

De acuerdo con cifras oficiales, el idioma ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de que estallara la guerra con Rusia, especialmente en la zonas del este y el sur del país.

o

Sin embargo, las encuestas indican que su uso se ha reducido desde el inicio de la invasión de 2022.

Es de subrayar que la situación real es difícil de estimar, debido a que Rusia ocupa el 19% del territorio ucraniano.

Las tensiones por el estatus del ruso habían sido una de las principales causas de la rebelión separatista que fue impulsada por Moscú en el este de Ucrania en 2014.

Temas relacionados:

Rusos

Ucrania

Volodímir Zelenski

Rusia

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente de Costa Rica respalda presión de EEUU al régimen de Cuba: "Frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre no hay espacio gris"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez anuncia la excarcelación de 300 presos políticos, una semana después de que Trump dijera "vamos a sacarlos a todos"

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth - AFP
Medio Oriente

Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

Helicópteros del Comando Central - AFP
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. inició ataques contra régimen de Irán tras derribo de helicóptero: "Una respuesta proporcional a la agresión iraní"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

El reconocimiento que logró Lamine Yamal, con tan solo 18 años, en la liga española; es la primera vez que lo consigue

Selección Argentina | Foto: AFP
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina se perderá la Copa del Mundo tras salir lesionado de un entrenamiento

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez anuncia la excarcelación de 300 presos políticos, una semana después de que Trump dijera "vamos a sacarlos a todos"

El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth - AFP
Medio Oriente

Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

Helicópteros del Comando Central - AFP
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. inició ataques contra régimen de Irán tras derribo de helicóptero: "Una respuesta proporcional a la agresión iraní"

Petróleo venezolano - Foto EFE/ Banderas de Arabia Saudita y de Canadá - Canva
Producción petrolera en Venezuela

Debajo de Canadá, pero encima de Arabia Saudita: así va la presencia de Venezuela en el mercado petrolero hacia Estados Unidos

Shakira, cantante y compositora colombiana junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mundial 2026

Arranca el Mundial 2026: estos son los artistas colombianos y venezolanos que harán parte de la ceremonia de inauguración este jueves en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre