"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

En el programa El Informativo de NTN24, el exprisionero político de Venezuela, Villca Fernández, aseguró que, pese a que Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, “aún no hay justicia”.

“Aún no es justicia ni para Villca Fernández, ni justicia para los miles de víctimas de Nicolás Maduro, hoy los calabozos en Venezuela siguen llenos de prisioneros políticos, de víctimas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que en Estados Unidos a Nicolás Maduro se le garantizan los derechos, lo que no sucedió con él ni con otros presos en Venezuela. “Él nos negó la oportunidad durante años de tener derecho a la defensa”, dijo.

“Maduro es culpable y por eso hoy está en un corte federal en los Estados Unidos (…) nosotros somos inocentes y aun así sufrimos una tortura que hoy Maduro no está padeciendo”, añadió el ex preso político.

No obstante, determinó que “voy a empezar a sentir que se hace justicia cuando Maduro sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad, hasta el momento no es así”.

“El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado, uno de los principales torturadores en Venezuela, como Gustavo González López, acaba de ser nombrado ministro de Defensa”, advirtió.

Finalmente, en sus declaraciones aseveró que “Diosdado Cabello es un criminal y es uno de los jefes del Cartel de los Soles (…) controla todos los grupos terroristas, todos los grupos armados de civiles y colectivos en el país”.