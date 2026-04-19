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Domingo, 19 de abril de 2026
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Luis Díaz

El particular festejo de Luis Díaz tras la consecución del título del Bayern Múnich; hasta hizo reír a Jonathan Tah

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz, campeón con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz, campeón con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
El colombiano fue pieza clave en el título 35 de Bundesliga del equipo bávaro, que ahora se concentra en la Copa de Alemania y la Champions League.

El Bayern Múnich conquistó este domingo el 35º título de campeón de liga de Alemania de su historia, el 13º en las últimas 14 temporadas, después de ganar 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena de la capital bávara.

El gigante bávaro, aún vivo en Champions League y en Copa de Alemania, cuenta con 79 puntos en la Bundesliga, y a falta de cuatro fechas está ya fuera del alcance del Borussia Dortmund (64 puntos).

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Tras ir por detrás en el marcador por un gol de Chris Führich para el Stuttgart (21'), el Bayern le dio la vuelta al partido en seis minutos antes del descanso gracias a Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') y Alphonso Davies (37').

En la segunda parte, Harry Kane marcó su 32º gol en la Bundesliga esta temporada (el 51º en todas las competiciones). Los hombres de Vincent Kompany lograron así su séptima victoria en liga tras haber ido por detrás en el marcador (25 puntos sumados).

Líderes del campeonato desde la 1ª fecha gracias a su victoria por 6-0 contra el Leipzig, los muniqueses solo han perdido una vez hasta ahora en la temporada, una derrota en casa contra el Augsburgo (2-1) a mediados de enero.

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En este Bayern Múnich destacaron su trío ofensivo (Kane-Díaz-Olise), el inoxidable Manuel Neuer bajo palos y la aparición de Lennart Karl, la revelación del campeonato germano.

Precisamente, el colombiano celebró su primer título de Bundesliga y tras la foto del equipo campeón, dio un bote en el suelo y movió su brazo celebrando, siendo el único jugador que rompió el protocolo haciendo reír hasta a su compañero, el defensa Jonathan Tah.

Luego se le vio compartiendo con algunos asistentes al estadio que se esperaron para poder tomársela foto o lograr un autógrafo de Lucho, quien es uno de los artífices del título y de los más queridos por la afición.

Con 109 goles marcados en 30 partidos de liga, el Bayern ya ha mejorado el viejo récord de la temporada 1971/72, que el Bayern de Gerd Müller había dejado en 101 goles.

Los muniqueses siguen vivos en otras dos competiciones, con una semifinal de la Copa de Alemania que disputarán el miércoles en el campo del Bayer Leverkusen y una doble confrontación en semifinales de la Champions League contra el Paris SG (ida en el Parque de los Príncipes el 28 de abril, vuelta el 6 de mayo en el Allianz Arena).

 

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