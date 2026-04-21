Casa Blanca confirma que el vicepresidente JD Vance no viajará a Pakistán para negociaciones con el régimen

La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajará este martes a Pakistán para reunirse con emisarios del régimen iraní, en medio de intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.

El viaje del vicepresidente queda postergado por el momento, informó una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato.

El presidente Donald Trump había afirmado antes que prolongaba el alto el fuego actual, "a partir del hecho de que el régimen de Irán está seriamente fracturado", y a petición de Pakistán.

El segundo ciclo de negociaciones está marcado por la incertidumbre y discrepancias entre ambas partes, que son incluso sobre la hora en la que expira el cese del fuego vigente, que la televisión estatal iraní afirma rige hasta las 03H30 de la madrugada del miércoles.

Trump sostiene que el plazo se extiende hasta el miércoles por la noche, hora de Washington, y el país mediador, Pakistán, informó que la tregua rige hasta las 23H50 GMT de este martes.

La noticia de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sigue en Washington coincidió con una declaración del vocero de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, que afirmó que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación.

"El motivo no es la indecisión; la razón de esta situación es que nos enfrentamos a mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables por parte de Estados Unidos", declaró el portavoz.

En medio de las dudas sobre si se mantendrá la tregua más allá del miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que su país sabe cómo "resistir a las intimidaciones".

Horas antes, la televisión estatal iraní indicó que "ninguna delegación" había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes, las conversaciones de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Este diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán y después de las negociaciones aumentaron las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos obstruida desde el inicio del conflicto.