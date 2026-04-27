Casa Blanca describe tiroteo en la Cena de Corresponsales en Washington como un intento de asesinato contra Trump

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compareció este lunes en conferencia de prensa para calificar oficialmente como "intento de asesinato" el tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde resultaron heridos miembros del Servicio Secreto mientras protegían al presidente Donald Trump.

"Este es el tercer intento de asesinato contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado tantos serios intentos de asesinato contra su vida", declaró Leavitt, quien se encontraba junto al mandatario y la primera dama cuando se produjeron los disparos.

La vocera confirmó que un agente del Servicio Secreto recibió una bala en el pecho, fue salvado por su chaleco antibalas, y que minutos antes de la conferencia el presidente había conversado con él para verificar su estado de salud.

Según informó Karoline Leavitt, el atacante viajó "a través del país para asesinar al presidente y a sus funcionarios de la Administración tanto como fuese posible".

El individuo, descrito como "anti-Trump", fue detenido en el perímetro de seguridad establecido para el evento y neutralizado rápidamente por los agentes. Las autoridades han dado a conocer un manifiesto escrito por el atacante que revela sus motivaciones.

"Aquellos que constantemente y de manera falsa dicen que el presidente es un fascista, una amenaza para la democracia y los comparan a Hitler, están aumentando este tipo de violencia", señaló Leavitt, quien específicamente mencionó comentarios recientes del presentador Jimmy Kimmel en ABC sobre la Primera Dama.

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La funcionaria destacó el profesionalismo del Servicio Secreto, que en minutos evacuó al presidente, la Primera Dama, el vicepresidente y miembros del gabinete del lugar. "El presidente estaba tranquilo en la cara del caos mientras que otro individuo trataba de quitarle su vida".

La vocera, que esperaba iniciar su licencia de maternidad, consideró "prudente" comparecer ante la prensa debido a la gravedad del incidente. "Es un servicio público, no es cualquier trabajo", afirmó al explicar su decisión de posponer su retiro temporal.

El sábado 25 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y varios miembros del gobierno fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por su equipo de seguridad.

Durante el encuentro se escucharon varios disparos, tras lo cual, según informó el Servicio Secreto, un hombre fue puesto bajo custodia.

Tanto el jefe de Estado como la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente del lugar.

En imágenes se puede observar a diferentes agentes, fuertemente armados, del Servicio Secreto de Estados Unidos entrando en acción y evacuando del lugar a funcionarios como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre otros.

“El hombre ha sido capturado. Van a su apartamento. Supongo que vive en California, y es una persona enferma”, aseguró Trump en rueda de prensa tras los hechos.