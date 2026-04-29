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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Canal de Panamá

Estados Unidos y otros países de Latinoamérica manifestaron apoyo por la soberanía de Panamá ante "la presión económica selectiva de China" que consideran una "amenaza"

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Panamá - AFP
Bandera de Panamá - AFP
Estados Unidos, junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, emitieron la declaración el martes.

Un grupo de países de la región, encabezado por Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta en apoyo de la soberanía de Panamá ante "la presión económica selectiva de China" que consideran una "amenaza"

"Nosotros, las naciones de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, unidos en nuestra misión compartida de garantizar la seguridad de nuestro hemisferio, reafirmamos que la libertad de nuestra región es innegociable", detalló el texto en su comienzo.

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Según la declaración, las naciones "vigilan con atención la presión económica selectiva de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera panameña".

Argumentaron que Panamá es un pilar del sistema del comercio marítimo en la región e instaron que debe "permanecer libre de cualquier presión externa indebida" y que "cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos".

"Nos solidarizamos con Panamá. Mediante nuestro renovado compromiso con la paz, la seguridad y la cooperación hemisférica, mantenemos nuestra dedicación a afrontar todas las amenazas para garantizar que las Américas sigan siendo una región de libertad, seguridad y prosperidad".

Ante la declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó la declaración de "difamación".

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"Es Estados Unidos quien está politizando y sobreutilizando las medidas de seguridad en torno al tema del puerto", declaró el portavoz del ministerio, Lin Jian, en una rueda de prensa.

Y añadió: "Es Estados Unidos el que, hipócritamente, adopta una postura y difunde rumores y calumnias por todas partes."

Cabe mencionar que Washington y Pekín se acusan mutuamente de intentar controlar el Canal de Panamá, un enlace comercial vital entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Entretanto, Panamá tomó el control de dos de los puertos del canal que anteriormente eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong, luego de que la Corte Suprema panameña emitiera un fallo en enero en relación al tema.

En ese contexto, Estados Unidos ha alegado que China detuvo dos buques con bandera panameña en respuesta a la toma del control, mientras que China ha lanzado amenazas con represalias a Panamá al tiempo que rechaza las afirmaciones del país norteamericano.

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