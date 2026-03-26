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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Juicio contra Maduro

"La justicia de EE. UU. le protege a Maduro los derechos que este negó a su pueblo en Venezuela": abogado sobre segunda audiencia de Maduro y Flores

marzo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El abogado Rafael Peñalver dijo en NTN24 que se trata de "un caso tan complejo" que puede "durar meses o incluso años".

Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, dijo en La Tarde de NTN24 que este jueves en la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores hubo "un despliegue de lo que es la justicia norteamericana".

En el caso en el que Maduro y Flores son acusados por varios cargos por parte de Estados Unidos, entre ellos narcoterrorismo, hay "un juez (que) con mucho cuidado le protege a Maduro los derechos que el propio Maduro le negó a su pueblo en Venezuela", afirmó Peñalver,

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Para el abogado es evidente la "diferencia en el trato que se le da a Maduro en Estados Unidos respecto al trato que él les dio a sus compatriotas en Venezuela" mientras estuvo a cargo del régimen.

"Cuántas familias divididas, cuántos muertos, cuántos millones de exiliados y, sin embargo, aquí en este país hay un juez protegiendo que a Maduro se le otorguen todos los derechos constitucionales", resaltó Peñalver.

El abogado precisó que el escenario que se presentó este jueves en Nueva York es ejemplar para el modelo de justicia. "Así es como deben ser una democracia y un país bajo la ley", señaló.

Se trata, entretanto, de "un caso tan complejo" que puede llegar a "durar meses o incluso años", prevé el experto legal.

"El juez estuvo muy claro en que él va a garantizar que se cumplan los derechos constitucionales, el derecho de este país es que todo acusado tenga un abogado, si no tiene dinero para pagarlo de su propio dinero, se le nombra un abogado competente", expuso Peñalver.

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