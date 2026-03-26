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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Estados Unidos y Maduro

¿Maduro y Cilia Flores, distanciados? Detalles de lo que sucedió en segunda audiencia en caso contra el dictador y su esposa en EE. UU.

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Durante la segunda audiencia, que tuvo lugar este jueves 26 de marzo, el juez del caso Alvin Hellerstein afirmó que no desestimará el caso contra Maduro

La periodista Carla Angola analizó en el programa Club de Prensa la postura que aparentemente tuvieron Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la segunda audiencia en el caso contra el dictador venezolano y su esposa en Estados Unidos.

“Hubo indiferencia entre ambos, pudieron sentarse juntos. Se sentaron con abogado de por medio no hubo roce físico, ni conexión de las miradas”, aseguró.

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Angola mencionó que esa situación podría explicarse desde el aislamiento en el que se encuentra la pareja tras 82 días desde su captura.

Durante la segunda audiencia, que tuvo lugar este jueves 26 de marzo, el juez del caso Alvin Hellerstein afirmó que no desestimará el caso contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales.

"No voy a desestimar el caso", aseguró Hellerstein.

Además, tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesibles a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.

De acuerdo con reportes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, estuvieron sentados en la mesa de la defensa con auriculares para la traducción.

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El juez solicitó que Barry Pollack, abogado de Maduro, presentara su alegato sobre el derecho del capturado dirigente chavista a contar con un abogado.

Pollack afirmó que los acusados tienen derecho a "no solo un abogado competente, sino también a un abogado de su elección, y el derecho a utilizar fondos lícitos para tal fin".

Además, dijo que Maduro y su esposa han declarado que no pueden costear sus honorarios legales por sí mismos y que el Estado venezolano debería poder costearlos. "Tienen todo el derecho a usar sus fondos para pagar su defensa", declaró Pollack.

Una vez finalizada la audiencia, una impresionante caravana conformada por varios vehículos de seguridad pintados de negro, autos de policía y alguna ambulancia fue captada cuando trasladaba al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa de regreso a prisión en Nueva York.

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