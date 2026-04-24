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Viernes, 24 de abril de 2026
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Italia

Red de prostitución VIP salpica a más de 60 jugadores del fútbol italiano

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer esperando en una esquina / Balón de fútbol en la esquina de una cancha de balompié - Fotos de referencia: Pexels
Mujer esperando en una esquina / Balón de fútbol en la esquina de una cancha de balompié - Fotos de referencia: Pexels
De acuerdo con la investigación, la red operaba bajo la fachada de agencias de eventos de lujo, coordinando fiestas privadas y servicios sexuales en hoteles y clubes exclusivos de Milán.

Durante las últimas horas una información ha sacudido al fútbol italiano: múltiples jugadores estarían bajo la lupa por cuenta de un gran escándalo.

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Un informe de la Fiscalía de Milán ha destapado la presunta red de prostitución VIP (acrónimo en inglés de Very Important Person (Persona Muy Importante).

De acuerdo con la investigación, la red operaba bajo la fachada de agencias de eventos de lujo, coordinando fiestas privadas y servicios sexuales en hoteles y clubes exclusivos de Milán.

Sus nombres aparecieron en documentos judiciales como "palabras clave" extraídas de escuchas telefónicas y registros de la organización.

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Varios medios europeos de comunicación han replicado la información en la que se detalla que la averiguación, dirigida por la fiscal adjunta Bruna Albertini, culminó con una operación de la Guardia di Finanza con el arresto domiciliario de cuatro personas, entre ellas los líderes Emanuele Buttini y su pareja, Deborah Ronchi.

Estas personas, según reportes, ofrecían paquetes de lujo en Milán. Los clientes, por su parte, eran captados por la cuenta de Instagram "Made_luxury_concierge", que era seguida por una multitud de futbolistas del calcio.

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Además, trascendió que sistemáticamente las trabajadoras usaban en algunos clientes protóxido de nitrógeno (gas de la risa), anestésico incoloro de olor dulce usado en medicina y hostelería (nata montada) que se ha popularizado como droga recreativa entre jóvenes por sus efectos eufóricos rápidos.

Entretanto, dicho informe sostiene que el negocio funcionó incluso en la pandemia de COVID-19.

Al margen de la situación, cabe aclarar que, bajo la ley italiana, ser cliente de estos servicios no constituye un delito, por lo que ninguno de los futbolistas mencionados está bajo una causa formal ni enfrenta cargos criminales.

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