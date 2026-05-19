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Martes, 19 de mayo de 2026
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manifestaciones en Bolivia

El subsecretario de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz tras protestas en Bolivia

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
Landau manifestó que la izquierda boliviana, que salió derrotada en los comicios del 2025, estaría detrás de los “disturbios y bloqueos” que se vive en territorio boliviano.

Ante las masivas protestas que se han llevado a cabo en Bolivia, por medio de las cuales los manifestantes buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este martes que la nación norteamericana apoya al gobierno de Paz Pereira.

Por medio de su red social de X, Landau manifestó que la izquierda boliviana, que salió derrotada en los comicios del 2025, estaría detrás de los “disturbios y bloqueos” que afronta el país sudamericano, acciones por medio de las cuales buscarían “derrocar” a Paz.

“Que no haya error: aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas en Bolivia el año pasado están intentando derrocar al presidente Rodrigo Paz Pereira organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”, indicó el subsecretario de Estado de los Estados Unidos.

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Frente a esta situación, Christopher Landau manifestó que por medio de una llamada telefónica le expresó el respaldo de la nación norteamericana a Bolivia en medio del intento de la oposición por “sustituir el orden institucional”.

“Hablé esta tarde con mi amigo el presidente Paz, y le aseguré que Estados Unidos se encuentra firmemente en apoyo del gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por el dominio de la chusma”, sentenció el funcionario de la administración de Donald Trump.

A tan solo seis meses de asumir el poder, Rodrigo Paz se encuentra contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclaman para enfrentar la crisis económica más dura que ha enfrentado Bolivia en las últimas cuatro décadas.

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Entre tanto, el gobierno acusa al expresidente socialista Evo Morales de estar detrás de los disturbios que se presentan en la nación caribeña.

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