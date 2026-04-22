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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Régimen de Irán

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El profesor de física de la Universidad de Harvard, Matthew Bunn, emitió una contundente advertencia sobre las capacidades nucleares de Irán.

El profesor de física de la Universidad de Harvard, Matthew Bunn, emitió una contundente advertencia sobre las capacidades nucleares de Irán que ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. En entrevista con CBS, el experto reveló cifras alarmantes sobre el arsenal atómico potencial del régimen de los ayatolás.

"Irán aún tiene casi mil libras de uranio altamente enriquecido, material suficiente si lo enriquece sólo un poco más para 10 o 11 bombas nucleares", declaró Bunn. El académico añadió una acusación directa: "Irán ha estado mintiendo sobre su esfuerzo en armas nucleares durante más de 20 años ahora".

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Las mil libras mencionadas equivalen a aproximadamente 450 kilogramos de uranio enriquecido en poder del régimen iraní. Sin embargo, según el análisis en el programa Club de Prensa de Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales, la materialización de esta amenaza no es tan inmediata como podría parecer.

"No es tan sencillo en realidad operativizar, digamos militarmente, su uranio enriquecido", explicó Melgar, citando el libro Orden Mundial de Henry Kissinger. El experto destacó que se necesitan tres elementos adicionales para militarizar la fisión nuclear: la ojiva, el sistema de misiles que transporta el material físico y las plataformas lanzadoras necesarias para operativizar estos cohetes.

Respecto a la posibilidad de que Irán adquiera estos componentes faltantes en el mercado negro o mediante proveedores como Corea del Norte, Melgar señaló que "Kissinger manifestaba que sí, que en realidad no sería que se pudiera hacer rápidamente con lo necesario para, con este material físico que ustedes decían, justamente, instrumentalizarlo como bomba".

No obstante, el experto en conflictos internacionales expresó escepticismo sobre la capacidad operativa inmediata de Irán: "El problema es que en el estado en que se encuentra Irán en este momento de absoluto caos, en realidad, y desmantelamiento de la estructura de gobierno, yo veo que no, me cuesta creer que habría una coordinación suficiente para atomizar el aparato armamentístico, digamos, iraní, en tiempo récord de poder suponer una amenaza para la coalición".

Paralelamente, Estados Unidos emitió otra advertencia sobre amenazas nucleares emergentes. El general Stephen Whiting, comandante del Mando Espacial estadounidense, alertó que Rusia desarrolla un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites en una sola detonación mediante pulso electromagnético.

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Según Whiting, el Kremlin trabaja en este sistema desde al menos 2022, calificándolo como "la mayor amenaza individual a la arquitectura satelital global".

Melgar contextualizó esta tecnología explicando que el concepto no es nuevo y lo novedoso, señaló, es su potencial despliegue en órbita terrestre, afectando las comunicaciones globales en una era de creciente satelización.

Sobre la posibilidad de que Rusia utilice este tipo de armamento en el conflicto con Ucrania, el experto mostró cautela: "Yo creo que, en realidad, el punto esencial es si Rusia tendría la voluntad política de desplegar".

Melgar enfatizó que desde 1945, la destrucción mutua asegurada ha sido la garantía de paz global, y que desplegar armas nucleares rompería este consenso tácito.

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