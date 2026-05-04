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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos acusa al régimen de Irán de atacar un petrolero en el estrecho de Ormuz

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ataque no dejó heridos.

Emiratos Árabes Unidos afirmó este lunes que Irán había lanzado dos drones contra un petrolero perteneciente a su compañía nacional ADNOC en el estrecho de Ormuz, y condenaron este ataque.

"Apuntar contra la navegación comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como medio de coerción económica o de chantaje constituye un acto de piratería por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí, precisando que el ataque no causó heridos.

Entre tanto, el ejército del régimen iraní advirtió que las fuerzas de Estados Unidos serían atacadas si ingresaban al estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump declarara que su país ayudaría a guiar a los barcos a través de la vía marítima.

Poco después, la agencia de noticias iraní Fars informó que un buque de guerra de EE. UU. en el estrecho fue alcanzado por misiles y obligado a regresar, pero el Comando Central del ejército estadounidense negó que algún barco hubiera sido alcanzado.

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Las negociaciones entre ambos países se encuentran estancadas desde que entró en vigor el alto el fuego en los ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 8 de abril, siendo el control de Teherán sobre el estrecho un punto clave de disputa.

Trump declaró el domingo que la nueva operación marítima, a la que denominó "Proyecto Libertad", era un gesto humanitario para las tripulaciones a bordo de los numerosos barcos atrapados en el Golfo que podrían estar sufriendo escasez de suministros.

Añadió que Estados Unidos ayudaría a los barcos de países no involucrados en el conflicto.

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas de forma segura”, publicó el presidente en Truth Social.

Una vez fuera, “no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación”, añadió Trump.

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