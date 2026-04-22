NTN24
Miércoles, 22 de abril de 2026
Miércoles, 22 de abril de 2026
Nasa

Así será el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que mapeará el “atlas del universo”

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Telescopio espacial Nancy Grace Roman | Foto NASA
Telescopio espacial Nancy Grace Roman | Foto NASA
El telescopio Roman será 100 veces superior al telescopio Hubble, con una vista privilegiada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

La NASA presentó su nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman, diseñado para explorar amplias zonas del universo en busca de exoplanetas, pero también de respuestas a los grandes misterios físicos que plantean la materia y la energía oscuras.

o

Este telescopio de última generación "ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo", informó el director de la NASA, Jared Isaacman, desde el centro Goddard de la agencia espacial de Estados Unidos en Maryland, en el este del país, donde se completó su montaje.

El aparato plateado, de más de 12 metros de altura, será trasladado ahora a Florida para su lanzamiento al espacio a principios de septiembre a bordo de un cohete de SpaceX.

Desarrollado durante más de una década con un coste superior a los 4.000 millones de dólares, recibe su nombre en honor a una de las mayores astrónomas de Estados Unidos, Nancy Grace Roman, apodada la "madre del Hubble", en referencia a otro telescopio emblemático de la NASA.

Más de 35 años después de la puesta en servicio de este último, que nos reveló, entre otras cosas, que nuestro universo se expande más rápido de lo que pensábamos, el Roman Space Telescope se encargará de responder a las preguntas que aún quedan sin resolver.

Con su amplio campo de visión, más de 100 veces superior al de Hubble, barrerá vastas zonas del cielo desde un punto de vista privilegiado, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirma Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.

o

Gracias a este objetivo gran angular, la NASA espera "descubrir decenas de miles de nuevos planetas" o incluso "miles de supernovas", explica Nicky Fox, responsable de las actividades científicas de la agencia.

Pero Roman también pretende estudiar lo invisible: la materia y la energía oscuras, cuyo origen se desconoce, pero que se cree que representan el 95% de nuestro universo. "Si Roman gana algún día el Premio Nobel, probablemente será por algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía", resaltó Mark Melton.

Temas relacionados:

Nasa

Telescopio

Universo

Galaxia

Espacio

Estrella

Planeta Tierra

Planetas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

México | Foto EFE
México

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba
Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Rocas de Marte - Foto Canva de referencia
Marte

Marte revela más secretos: detectan compuestos orgánicos en antiguas rocas del planeta que podrían dar nuevos indicios de vida

Fotografía del traje espacial de Neil Armstrong y el módulo de comando del Apolo 11 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington - EFE
Apolo 11

En el marco de la misión Artemis II de la NASA, estas imágenes le harán revivir el momento de la primera vez que el hombre llegó a la Luna

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Artemis ll entra en una fase "crítica": así será su reingreso a la Tierra y posterior caída al Océano Pacífico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Ataque al régimen de Irán

"Estadounidenses deben salir de Irán ahora": Embajada de EE. UU. en Irán lanza fuerte advertencia a sus ciudadanos

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Rocas de Marte - Foto Canva de referencia
Marte

Marte revela más secretos: detectan compuestos orgánicos en antiguas rocas del planeta que podrían dar nuevos indicios de vida

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Nueva jornada de Champions League | Foto: AFP
Champions League

Cuota colombiana y un agónico gol: Bayern Múnich derrotó al Real Madrid y el Sporting de Lisboa cayó en casa ante el Arsenal en juegos de ida de cuartos de final de la Champions League

Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Ranking FIFA

La selección Colombia se consolida en el ranking FIFA: así le fue a la Tricolor en la nueva actualización

Capturas de pantalla de video de una mujer dando dinero a policías venezolanos en Ciudad Bolívar - Instagram
Crisis en Venezuela

La historia sin fin: graban a policías venezolanos presuntamente aceptando sobornos y pidiendo "para el refresco" en una alcabala

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre