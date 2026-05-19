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Martes, 19 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Jorge Rodríguez anuncia la excarcelación de 300 presos políticos, una semana después de que Trump dijera "vamos a sacarlos a todos"

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce tras la consternación que ha dejado el caso Quero.

Este martes, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que en las próximas horas "300 personas serán puestas en libertad".

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"Desde ayer hasta el viernes, 300 personas serán excarceladas (...) No estamos pidiendo nada (…) solamente q sepan apreciar el gesto”, expresó Rodríguez.

Asimismo, mencionó: "Algunas personas están incursas en delitos demostrados pero por ser menores de edad, mayores de 70 o presentar patologías se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con beneficiar a estas personas”.

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A su vez, recalcó: “Entre ellos la muchacha de 16 años que llevaba los explosivos para volar la plaza Venezuela”.

La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce tras la conternación que ha dejado el caso Quero y luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados.

El régimen de Venezuela reconoció el pasado 7 de mayo la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Quero, de 51 años, fue privado de libertad el 3 de enero del año pasado (2025) y señalado por supuesto cargo de "terrorismo".

Carmen Teresa Navas, madre del prisionero político, reconoció los restos de su hijo tras el proceso de exhumación ordenado por el Ministerio Público del régimen como parte de la "investigación" sobre su fallecimiento.

La exhumación concluyó a las 5:20 de la tarde. Carmen Teresa Navas fue la única que acompañó el procedimiento hasta el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

Tras el inmenso dolor por la pérdida de su hijo y el engaño del régimen, Carmen Teresa Navas murió. Este martes 19 de mayo se llevó a cabo el sepelio de esta señora.

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Las honras fúnebres se llevaron a cabo en el cementerio de Caracas donde familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general se congregaron para exigir justicia.

También vale recordar que mientras se daba a conocer el caso Quero, Jorge Rodríguez pidió a los venezolanos "superar y perdonar" las atrocidades cometidas por la dictadura contra presos políticos.

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