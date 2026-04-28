Juez federal en Nueva York autoriza financiamiento de defensa de Nicolás Maduro con recursos del régimen venezolano

El tribunal federal en Nueva York que lleva el caso del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores ha despejado uno de los principales obstáculos en el proceso judicial al autorizar que su defensa sea financiada con recursos del régimen venezolano bajo licencias especiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El juez federal Alvin Hellerstein emitió una orden procesal mediante la cual acepta que el caso continúe bajo licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"El tribunal acepta proceder con arreglo a las licencias modificadas del OFAC, tal y como se describen en la carta conjunta de las partes de fecha 24 de abril de 2026", señala el documento judicial.

La decisión establece condiciones estrictas para el uso de los fondos destinados a la defensa. Únicamente podrán utilizarse fondos posteriores al 5 de marzo y quedan prohibidos aquellos controlados por Estados Unidos, como los provenientes de ingresos petroleros.

Esta resolución responde a los recursos presentados por la defensa de Maduro, que argumentaba limitaciones para elegir representación legal.

El juez Hellerstein dejó abierta la posibilidad de aplazar audiencias, pero solo si ambas partes lo solicitan conjuntamente y presentan justificación real.

"Es probable que acepte las solicitudes conjuntas de las partes de aplazamiento y exclusión del plazo, siempre que estén claramente formuladas y firmadas por ambos demandados o sus abogados, y se ofrezca una justificación suficiente para la duración de aplazamiento solicitado", indica la orden.