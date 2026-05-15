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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial 2026 tras rechazar aumento salarial

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial-2026 tras rechazar aumento salarial - AFP
Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial-2026 tras rechazar aumento salarial - AFP
Unos 3.000 miembros del ala disiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Ciudad de México a propósito de la celebración del día del maestro.

Maestros mexicanos rechazaron el viernes un aumento salarial anunciado por el gobierno y amagaron con una manifestación masiva el 11 de junio, cuando arranca el Mundial de fútbol.

Unos 3.000 miembros del ala disiente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Ciudad de México a propósito de la celebración del día del maestro.

El gobierno acordó un incremento de 9% con la dirigencia del SNTE, lejos del 100% que piden los educadores del ala disidente.

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"¡Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas!", dijo a la AFP Filiberto Fraustro Orozco, maestro del norteño estado de Zacatecas.

"Hay ya un consenso para que en el marco del fútbol estemos desplegando una de las movilizaciones más intensas, más contundentes que hasta hoy se hayan realizado", añadió.

Los maestros suelen movilizarse en puntos estratégicos de la ciudad. Han bloqueado por ejemplo los accesos al aeropuerto internacional de Ciudad de México, lo que provoca un caos en las calles y contratiempos a los viajeros.

México espera la llegada de unos cinco millones de turistas por el Mundial, que organiza con Estados Unidos y Canadá.

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